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Ay'a Dönüşte İlk Adım: Artemis-1 Fırlatıldı

Teknoloji Haberleri

Ay'a Dönüşte İlk Adım: Artemis-1 Fırlatıldı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamındaki en büyük roketi, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamındaki en büyük roketi, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

NASA, 27 Eylül'de Ay'a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışının, Florida'yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle tekrar ertelenmesine karar vermişti.

Roket, 25 gün uzayda kalacak.

11 ARALIK'TA DÖNECEK

Ay'ın etrafında dönecek olan roket, 11 Aralık'ta Dünya'ya dönecek.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemleri'nin ilk entegre uçuş testini yapacak Artemis 1 uçuşunun başarılı olması durumunda, astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a inebilecek.

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"AY'DA KALACAĞIZ, ÇALIŞACAĞIZ, ÖĞRENECEĞİZ"

Kaynak: Space Mag Türkiye / Teknoloji

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