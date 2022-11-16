Ay'a Dönüşte İlk Adım: Artemis-1 Fırlatıldı
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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamındaki en büyük roketi, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamındaki en büyük roketi, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
NASA, 27 Eylül'de Ay'a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışının, Florida'yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle tekrar ertelenmesine karar vermişti.
Roket, 25 gün uzayda kalacak.
11 ARALIK'TA DÖNECEK
Ay'ın etrafında dönecek olan roket, 11 Aralık'ta Dünya'ya dönecek.
NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemleri'nin ilk entegre uçuş testini yapacak Artemis 1 uçuşunun başarılı olması durumunda, astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a inebilecek.
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