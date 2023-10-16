Avrupa Uzay Ajansı Gaia Gözlemevi Yeni Yıldızları Ortaya Çıkardı

Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Gaia Gözlemevi, yarım milyondan fazla yeni keşfedilen yıldız ve 150.000'den fazla asteroitin ayrıntılarını içeren en güncel verileri paylaştı. Gaia Gözlemevi, Omega Centauri'de yer alan yeni yıldızları ortaya çıkardı ve bu keşif, yıldızların dağılımı ve hareketi hakkında araştırmacılara önemli bilgiler sunuyor.

Gezegenimiz ve içinde bulunduğu galaksi halen bilinmezliklerle dolu. Teknolojinin gelişmesi ve gözlem araçlarının artmasıyla birlikte bu karanlık perde yavaş yavaş aralanıyor. Avrupa Uzay ajansı ESA'nın Gaia Gözlemevi uzayın derinliklerinde yatan gizemleri gün yüzüne çıkardı. Gaia Gözlemevi yarım milyondan fazla yeni keşfedilen yıldız ve 150.000'den fazla asteroitin ayrıntılarını içeren en güncel verileri paylaştı. İşte detaylar…

ESA'nın Gaia Gözlemevi yarım milyon keşfedilmemiş yıldızı ortaya çıkardı!

Dile kolay yarım milyondan fazla yıldız ve 150 binden fazla asteroit. Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Gaia Gözlemevi sayesinde ortaya çıktı. Aslında bu yeni veriler, ilki Haziran 2022'de yayınlanan görevin üçüncü veri yayınının bir parçası. Bu yeni yıldızlar Omega Centauri'de yer alıyor. Bu son gözlemler, Gaia'nın şimdiye kadar belgelediği 1,8 milyondan fazla yıldızdan sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.

Omega Centauri, gezegenimizden görülebilen en büyük küresel yıldız kümesidir. Dünya'dan yaklaşık 17.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor. Küme kabaca 150 ışıkyılı genişliğindedir. Ayrıca yeni keşfedilen yıldızlar, ESA'nın daha önce burada ortaya çıkardığı yıldızlardan 15 kat daha sönüktür. Yani kısaca gözlemevi gezegenimizden çok uzaklarda çok zayıf ışığı olan bu kozmik cisimlerini gün yüzüne çıkardı.

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Genel olarak ESA, Gaia Gözlemevi'nin Omega Centauri bölgesinde 526.587 yeni yıldızın varlığını ortaya çıkardığını söylüyor. Bölgede en az dokuz kalabalık bölge var. Artık gözlemevi artık kümenin çekirdeğindeki yıldız sayısının on katından fazlasını görebiliyor. Yeni veriler yalnızca gözlemevinin haritalamasındaki delikleri kapatmakla kalmıyor. Ayrıca araştırmacılara yıldız oluşumunu ve gelişimini anlamada üzerinde çalışabileceğimiz yeni veriler de veriyor.

Gaia'nın bu yeni yıldızları keşfetmesiyle elde edilen yeni veriler, birçok keşfin de önünü açacak. Araştırmacıların, yıldızların nasıl dağıldığını ve nasıl hareket ettiklerini incelemesine imkan tanıyacak. Aynı zamanda bu yeni yıldızlar, Gaia'nın bu uzay alanında şimdiye kadar gözlemlediği en kalabalık bölgelerden birini de işaret ediyor. Bu keşif sayesinde Gaia Gözlemevi, planlanan potansiyelini de aştı.

Bu gözlemevi 2013 yılından bu yana yörüngede bulunuyor. Aslında Gaia aslında kozmoloji için tasarlanmadı. Yani bu gözlemevinin asıl görevi yıldızları aramak değil. Ancak pek çok yıldız keşfederek bu işte çok faydalı olduğunu kanıtladı. Bununla birlikte ESA, Samanyolu Galaksisi'nin devasa bir galaktik haritasını da oluşturdu.