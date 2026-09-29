ATÜ'nün ödüllü İHA ve su altı roketi Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te görücüye çıkacak

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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencilerinin ödül alan sürü insansız hava araçları (İHA) ve su altı roketi, TEKNOFEST'te ziyeretçilerle buluşacak.

Farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerden oluşan Girift İHA Takımı, yaklaşık bir yıl süren çalışmalarının ardından yerli yazılım kullanarak 3 İHA üretti.

Mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen hava araçları, TEKNOFEST 2026 kapsamında 7-11 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenen Sürü İHA Yarışması'nda "En Özgün Yazılım Ödülü"ne layık görüldü.

Üniversitenin Beloga Fof Takımı ise bir yıllık çalışma sonucu su altı roketi tasarladı.

"Sedasef" ismi verilen roketle, 20-23 Ağustos'ta Kocaeli'de organize edilen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki Su Altı Roket Yarışması'na katılan öğrenciler, "En Özgün Tasarım Ödülü"nü aldı.

Öğrencilerin ödüllü projeleri, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Bu yıl ATÜ'den 6 takım ödül aldı

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, AA muhabirine, öğrencilerin ödül almasından mutluluk duyduklarını söyledi.

TEKNOFEST'in bu yılki organizasyonlarında ATÜ'den 6 takımın ödül aldığını belirten Sözen, "Dereceler bizim için son derece önemli. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu yıl TEKNOFEST'te ATÜ rüzgarı estirecekleri için bütün öğrencileri canıgönülden kutluyorum." dedi.

Girift İHA Takımı üyesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Emre Yılmaz, "En Özgün Yazılım Ödülü"nün takımı gururlandırdığını dile getirdi.

İHA'ların üretiminde özgün yazılım ve tasarıma odaklandıklarını ifade eden Yılmaz, "Herhangi bir pilota ya da yer istasyonuna ihtiyaç duymadan mobil uygulama üzerinden anlık olarak kontrol edilerek görevlerini icra ediyor. Tamamen kompozit malzemeler kullanılarak üretildi." diye konuştu.

Beloga Fof Takımı üyesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi İbrahim Halilkaya da takımda mekanik sorumlusu olarak görev aldığını söyledi.

Roketin yerli ve milli imkanlarla tasarlandığını belirten Halilkaya, "Aracımız su altı olduğu için hidrodinamik özellikleri çok önemli. Burun konisi, kanatçığı ve pervanesini suda performansını yükseltecek şekilde tasarladık. Bundan dolayı da aracımızın performansı öne çıkmış oldu." diye konuştu.

Aynı bölümde eğitim gören Enes Dursun ise bir yıllık çalışmalarını ödülle taçlandırmanın keyifli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA