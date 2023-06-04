ATAP A.Ş. Ufuk Avrupa Projelerinde Yer Almak İçin Arama Toplantısı Düzenledi

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ATAP A.Ş. tarafından "Arama Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda Ufuk Avrupa Projelerinde konsorsiyumlarda çalışmak için hazırlanacak projenin konusu, hedefleri ve uygun ortaklıklar üzerine istişarelerde bulunuldu.

"Ufuk Avrupa'nın Horızan Wıdera Programı: Pathways to Synergies Çağrısı Projesi" kapsamında Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ATAP A.Ş. tarafından "Arama Toplantısı" düzenlendi.

Eskişehir OSB Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ve Yönetim Kurulu Üyesi Edip Afşar, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM) Direktörü Hakan Ünal, Eskişehir YDO Sorumlusu Güliz Ünal, Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü'nü temsilen uzmanlar, Arinkom'u temsilen Rabia Taş, Savronik CEO'su Tarkan Uygunuçarlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nden uzman akademisyenler katıldı. Düzenlenen "Arama Toplantısı"nda ATAP'ın kapasitesini arttırmanın yanı sıra, Ufuk Avrupa Projelerinde konsorsiyumlarda çalışmak için hazırlanacak projenin konusu, hedefleri ve uygun ortaklıklar üzerine istişarelerde bulunuldu. Toplantıda ETİM Direktörü Hakan Ünal bir sunum yaparak ETİM ve çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

"Buradan çıkaracağımız sonuçlar bizleri hedefe yönlendirecektir"

Toplantının açılışında konuşan ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, sanayinin ve şehrin ihtiyacı olan kaynakların doğru projelerle şehre kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Arama toplantılarında amaç hedefe ulaşmaktır. Doğru projeye doğru noktadan doğru adım atmak hedefindeyiz. Buradan çıkaracağımız sonuçlar bizleri hedefe yönlendirecektir" diye konuştu.

"AB projesi getirmek için çalışan herkese teşekkür ederim"

ETİM projesine dikkat çeken Saraç, "2018 yılında ETİM projesi başlayarak 2023 yılının başında teknik destek fazı başarıyla tamamlandı. Şu anda adından söz ettirmeye başlayan, bilinirliliği, tanınırlığı artan, projeler üreten ve güvenilir bir merkez haline geldi. Sürdürülebilirlik çok değerli. Amacımız bu merkezi daha ileriye taşımak, daha güzel ve daha sürdürülebilir merkez haline getirmek. Projenin başlangıcında başta ATAP ve ETİM'in kıymetli uzmanlarına, şehrimize ve bölgemize bir AB projesi getirmek için çalışan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Bizim gibi projelere örnek gösteriliyor"

Ufuk Avrupa projelerinde yer alarak Eskişehir'e önemli fonları getirmeyi hedeflediklerini belirten ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ise, "ATAP olarak Avrupa Birliği ve Sanayi teknoloji bakanlığımız tarafından desteklenen ETİM'i başarıyla yürütmekteyiz. Bizim gibi projelere örnek gösteriliyor ve sürdürülebilirlik anlamında başarı öyküleri yazıyoruz. ETİM'in bundan sonraki geleceği ve ATAP olarak Ufuk Avrupa projelerinde de yer alarak şehrimize önemli fonları getirmeyi hedefliyoruz ifadelerinde bulundu. - ESKİŞEHİR