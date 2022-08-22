Asus'tan Dimensity 9000+'lı oyuncu telefonu geliyor!

Donanım üreticisi Asus, yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışmaya başladı. Yeni modelin, geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılan ROG Phone 6'nin yeni varyasyonu olacağı iddia edildi. İşte MediaTek Dimensity 9000 Plus'tan gücünü alan Samsung panelli Asus ROG Phone 6D hakkında tüm bilinenler.

Asus ROG Phone 6D: 50 MP kamera, Dimensity 9000+ ve dahası

Gizmochina'da yer alan yeni bilgilere göre Asus, ROG Phone 6 serisini genişletmek istiyor. MediaTek'in en güçlü yonga seti Dimensity 9000 Plus'a yer verecek yeni ROG Phone 6D, yeni bir sertifikasyon listesinde görüldü. Cihazın pazara üst seviye amiral gemisi olarak giriş yapması bekleniyor.

"ASUS_AI2203_A" ve "ASUS_AI2203_B" isimli kod adına sahip olan yeni cihaz, Asus'un resmi web sitesinin RoHS sertifikasyon listesinde ortaya çıktı. Akıllı telefonun "D" ifadesine sahip olması, MediaTek Dimensity 9000 Plus yonga setinden gücünü alacağı iddiasını destekliyor.

https://shiftdelete.net/asus-rog-phone-6-tanitildi-ozellikleri-ve-fiyati

Yonga setine ek olarak Asus ROG Phone 6D'nin ekranı Samsung Display tarafından üretilecek. Henüz ekran boyutu bilinmese de, ROG Phone 6 ile aynı (6.78 inç) olacağını söylemek mümkün. Ancak sızıntılar 165 Hz yenileme hızıyla geleceğini bildirdi.

65W hızlı şarj desteğine sahip olacak yeni model, 6000mAh bataryadan beslenecek. Kamera tarafında ise 50 Megapiksel Sony IMX766 sensörüne yer vereceği dile getirildi. ROG Phone 6'da 50 Megapiksel, 13 Megapiksel ve 5 Megapiksellik üçlü kurulum bulunuyor.

Dimensity 9000 Plus hariç yeni telefonun birçok özelliği ROG Phone 6 modeliyle aynı görünüyor. Ayrıca ROG Phone 6 serisinde Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Yeni ROG 6D'nin tanıtım tarihi şimdilik belirsiz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!