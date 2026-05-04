Astronomi Kulübü üç gün süren gökyüzü gözlemi düzenledi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Astronomi Kulübü tarafından düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği", üç gün süren programıyla gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

Astronomi Kulübü danışmanı Doç. Dr. Şenol Mail Pala'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin ilk günü 28 Nisan'da Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda yapıldı. Programın devamı ise 29 ve 30 Nisan tarihlerinde Eğitim Fakültesi öğrenci girişi önünde saat 19.00-22.00 arasında gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında kurulan teleskoplarla katılımcılar, Ay'ın yüzey detaylarını inceleme, Venüs'ün parlaklığını gözlemleme ve Jüpiter'in yapısını yakından görme imkanı buldu.

Gözlemler sırasında gök cisimlerinin özellikleri, hareketleri ve temel astronomi kavramları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılar, uygulamalı anlatımlar eşliğinde yıldızları tanıma ve gökyüzünü daha yakından keşfetme fırsatı elde etti.

Üniversite bünyesinde bilimsel ve sosyal faaliyetlere katkı sağlayan etkinliğin, öğrencilerin bilimle etkileşimini artırırken toplumda astronomi bilincinin gelişmesine de katkı sunduğu belirtildi.

Kulüp yetkilileri, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
