Assassins's Creed mobile geliyor!

Assassin's Creed Jade için oynanış videosu sızdırıldı. Mobil oyun olarak geliştirilen yeni AC yapımı, Çin'de geçecek.

Assassin's Creed serisi uzun bir aranın ardından mobil oyun dünyasına geri dönüyor. Assassin's Creed Jade kod adlı yeni yapımın ilk oynanış görüntüsü Reddit'te sızdırıldı. Apple cihazında kaydedildiği belirtilen oynanış videosu, Jade'in antik Çin'de geçeceğini gösteriyor.

Antik Çin temalı Assassin's Creed Jade ortaya çıktı

Birkaç ay önce düzenlen Ubisoft etkinliğinde duyurulan Assassin's Creed Jade, Reddit'te yeniden ortaya çıktı. Oyunun erken aşama testlerini gösteren 2 dakika uzunluğundaki sızıntı videosu, bir Apple cihazında kaydedilmiş gibi görünüyor.

Reddit'te yayınlanan video, dövüş eğitimlerini ele alıyor. Henüz adı bilinmeyen ana karakter, Yongning Köyü'nü korumak amacıyla Çin Seddi'nde boy gösteriyor. Ancak karakterin 40. seviyede olduğunu düşünürsek, oyunun sonlarında olduğunu düşünebiliriz.

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Sızıntı videoda çeşitli dövüş sahnelerini görmek mümkün. Görünüşe göre dövüşler çoğunlukla hafif saldırılar için dokunulabilen ve ağır saldırılar için tutulabilen tek bir düğmeyle kontrol edilecek. Videoda, savaş alanında çelik halatla ilerledikten sonra, karakter küçük bir ara sahneye geçiş yapıyor.

Diyaloglar ve oyun içi metinler henüz eksik olsa da, Assassin's Creed Jade'in oynanış testlerinin başlamış olması dikkat çekici. Mobil oyun için resmi çıkış tarihi paylaşılmadı, tanıtım fragmanında sadece "yakında yayınlanacağı" söylendi.

Jade'e ek olarak birkaç ay önce Assassin's Creed Mirage tanıtılmıştı. Bağdat'ta geçecek olan yeni Assassin's Creed; Valhalla'dan Basim Ibn Ishaq'a odaklanacak. Assassin's Creed Mirage'in 59.99 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldığını belirtelim.

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