Bu hafta 25 Temmuz'da başlayan ve bugün sona eren, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 16'ncısı düzenlenen IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yerli şirketler adeta şov yaptı. Aspilsan da Türk ordusu için geliştirdiği yeni taşınabilir güç kaynağı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aspilsan tarafından IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtılan taşınabilir güç kaynağı modelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taşınabilir enerji sistemi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini belirtelim. Tabii ilerleyen dönemde yalnızca cephede değil, arazide, tatbikatlarda ve afet durumlarında gerekli olan enerjinin karşılanması için de kullanılacağını belirtelim. Fakat tıpkı Aspilsan tarafından geliştirilen piller gibi bu güç kaynağı da büyük bir beğeni topladı. Keza yukarıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabileceğiniz haberimizde de anlattığımız gibi halkın beğenisini topladıktan sonra büyük talep gören bu piller kısa sürede değişebilir pilli tasarıma sahip bir powerbank modeline dönüştü ve satışa çıktı. Dolayısıyla toplam 613 Wh, yani 37 bin 151 mAh enerji depolayabilen bu güç kaynağı, hem kampçılar hem şehir merkezinden sıkça uzaklaşanlar hem de köylerde yaşayan insanlar için oldukça işe yarar olacaktır. Yani ilerleyen dönemde satışa çıkması oldukça muhtemel gözüküyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Bu hafta 25 Temmuz'da başlayan ve bugün sona eren, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 16'ncısı düzenlenen IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yerli şirketler adeta şov yaptı. Tanklardan füzelere, insansız hava araçlarından batarya teknolojilerine kadar birçok yeniliğe yakından tanıklık ettik. Aspilsan da Türk ordusu için geliştirdiği yeni taşınabilir güç kaynağı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Aspilsan taşınabilir güç kaynağı tanıtıldı! Satışa çıkar mı?

Öncelikle Aspilsan tarafından IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtılan taşınabilir güç kaynağı modelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taşınabilir enerji sistemi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini belirtelim.

Tabii ilerleyen dönemde yalnızca cephede değil, arazide, tatbikatlarda ve afet durumlarında gerekli olan enerjinin karşılanması için de kullanılacağını belirtelim. Fakat tıpkı Aspilsan tarafından geliştirilen piller gibi bu güç kaynağı da büyük bir beğeni topladı.

Değişebilen pilli tasarım: Aspilsan'ın powerbankleri satışa çıktı!

Keza yukarıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabileceğiniz haberimizde de anlattığımız gibi halkın beğenisini topladıktan sonra büyük talep gören bu piller kısa sürede değişebilir pilli tasarıma sahip bir powerbank modeline dönüştü ve satışa çıktı.

Dolayısıyla toplam 613 Wh, yani 37 bin 151 mAh enerji depolayabilen bu güç kaynağı, hem kampçılar hem şehir merkezinden sıkça uzaklaşanlar hem de köylerde yaşayan insanlar için oldukça işe yarar olacaktır. Yani ilerleyen dönemde satışa çıkması oldukça muhtemel gözüküyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!