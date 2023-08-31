Aşiret kasaya veda: Yeni Volkswagen Passat tanıtıldı!

9. nesli ile karşımıza çıkacak olan Volkswagen Passat, sedan karosere ve doğal olarak 'aşiret paket' sevdasına da son veriyor.

Bundan tam 50 yıl önce Volkswagen Passat yollara çıktı. 50 yıl içerisinde 34 milyon adet satış başarısı gösteren Passat, artık 9. nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 5 ve 9 Eylül 2023 tarihleri arasında IAA Mobility fuarında tanıtılacak olan yeni nesil Passat'ta özellikle bizleri oldukça üzecek önemli bir gelişme var.

Volkswagen Passat sedan karosere veda ediyor

Volkswagen, yakın zamanda görücüye çıkacak olan yeni nesil Passat modelinin ilk görsellerini ve bazı detaylarını bizlerle paylaştı. Önümüzdeki günlerde tüm detayları ile karşımıza çıkacak olan Volkswagen Passat, 2024 yılının ilk çeyreğinde ise yollarla buluşacak.

Yeni nesil Passat'taki en büyük değişiklik ise hiç kuşkusuz artık sadece station-wagon gövde tipi ile satılacak olması. Ülkemizde de oldukça sevilen hatta 'aşiret paket' yakıştırılması yapılan Passat'ta yeni nesilde maalesef sedan gövde seçeneği yer almayacak.

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Özellikle Avrupa'da station-wagon otomobil modellerinin daha çok tercih edilmesi ve sedan araçlara olan ilginin gittikçe azalması ile Volkswagen'in böyle bir karar aldığını söyleyebiliriz. Sedan otomobillerin popülerliğini koruduğu Türkiye dahil bazı ülkelerde ise bu duruma oldukça üzülecek gibi görünüyor.

2024 Volkswagen Passat'ın tasarımına geçtiğimizde ise ön bölümde Volkswagen'in elektrikli modellerinden görmeye alışık olduğumuz bir yüz bizleri karşılıyor. İnce LED aydınlatma grubu ile bizleri karşılayan araçta, tampondaki geniş hava girişi ise oldukça sportif bir hava yaratıyor.

Yan tarafta daha sade bir tasarım tercih eden Volkswagen, eğimli tavan çizgisi ile sportif havayı burada da sürdürüyor. Şirket böylece 0,25 CD'lik oldukça başarılı bir sürtünme katsayısı sunulduğunu ifade ediyor. Arka bölüme göz attığımızda ise boydan boya uzanan stop lambaları, aracı olduğundan daha geniş gösterirken, arka tampondaki siyah detay ve bagaj kapağına entegre spoyleri yine sportif ögeler arasında sayabiliriz.

İç mekana geçtiğimizde ise opsiyonel olarak sunulan 15 inçlik bilgi-eğlence sistemi tüm dikkati üzerine toplamayı başarıyor. Tesla modellerini hatırlatan bu ekran ile birlikte Volkswagen'i iç mekanda minimum sayıda tuşa yer verdiğini görüyoruz. Bilgi-eğlence sistemi ekranının standart olarak ise 12,9 inç olduğunu belirtelim.

Diğer yandan bir dijital gösterge paneli ile çağımızı yakalayan yeni nesil Volkswagen Passat'ta, vites kolunun da direksiyon yanına taşındığını görüyoruz. Böylece çok daha minimalist bir orta konsol sunan Volkswagen, ayrıca bu bölüme fazladan saklama alanına da yer veriyor.

Motor kaputunun altında ise bizleri birçok motor seçeneği bekliyor. İlk kez yarı hibrit bir ünite ile sunulacak olan Passat, giriş seviyesinde 150 beygir gücündeki 1.5 eTSI motora ev sahipliği yapacak. 201 beygir güç üretebilen 2.0 TSI motor da yine seçenekler arasında. Ayrıca aynı motorun 265 beygir güç ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip bir versiyonu da yine Volkswagen tarafından sunulacak.

Dizel motorlardan hala vazgeçmeyenleri de unutmayan Volkswagen, 3 farklı seçenek ile kaşımıza çıkıyor. Tüm modelleri 2.0 TDI motor ile donatan şirket, 125, 150 ve 195 beygirlik üç farklı güç seviyesi sunuyor. 195 beygirlik versiyonun 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatıldığını hatırlatalım.

Motor seçenekleri burada bitmiyor: Volkswagen, 2024 Passat modelini şarj edilebilir hibrit güç üniteleriyle de sunuyor. 1.5 TSI motora eşlik eden elektrikli güç ünitesi ve 19,7 kWh'lik bataryaya sahip olan hibrit ünite iki farklı güç çıkışı ile karşımıza çıkıyor. Giriş seviyesinde 205 beygir güç ve 350 Nm tork sunabilen bu motor, 270 beygir güç ve 400 Nm'lik bir seçeneğe de sahip. Volkswagen hibrit ünitelerin elektrikli kullanımda 100 kilometreye kadar menzil sunduğunun da altını çiziyor.

Volkswagen Passat'ın yeni nesli ile bir devir kapanıyor. Peki siz sedan karoser ile birlikte 'aşiret paket' sevdasını da sona erdirecek yeni nesil Passat hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.