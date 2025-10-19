ASELSAN'ın Tekno Macera TIR'ı Mardin'de Çocuklarla Buluştu

ASELSAN'ın 50'nci Yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan Tekno Macera TIR'ı Mardin'de çocuklarla buluştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği için tasarlanan Tekno Macera TIR'ı, Mardin'deki çocuklara bilim ve teknolojinin kapılarını açıyor.

DOKUZ GÜNLÜK TEKNOLOJİ TURU

Mardin'de 18 Ekim'de çocuklarla buluşan ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, 26 Ekim'e kadar çocuklara teknoloji şöleni yaşatacak.

ASELSAN'ın 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayacağı önümüzdeki ay Türkiye turunu tamamlayacak olan Tekno Macera TIR'ı, ASELSAN'ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Tekno Macera TIR'ı, bu yolculukta teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, 'Bir Doğa Yolculuğu' kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

Tekno Macera TIR'ı; Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Malatya ve Mardin yolculuğunun ardından son durağı olan 1–9 Kasım'da Antalya'da çocuklarla buluşacak.

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla binlerce çocuğa ulaşan Tekno Macera TIR'ı, ASELSAN'ın 50'nci yılına özel olarak yeniden tasarlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, bugüne kadar binlerce çocukla buluştu.