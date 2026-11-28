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ASELSAN'ın insansız hava araçları için geliştirdiği ANTIDOT 2ES Elektronik Destek Podu, 10 bin saati aşkın uçuş süresine ulaştı. İlk teslimatı 2025'te yapılan sistem, beş ülkede aktif görev yapıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen ANTIDOT 2ES Elektronik Destek Podu, görev uçuşlarında 10 bin saati geride bıraktı. Radar yayınlarını tespit etmek ve yayın yapan sistemlerin konumunu belirlemek üzere geliştirilen pod, görev sırasında insansız hava araçlarının çevredeki radar tehditlerini fark etmesine yardımcı oluyor.

Şirketin verdiği bilgiye göre, düşük ağırlığı ve güç tüketimi sayesinde Bayraktar TB2 gibi daha küçük insansız hava araçlarına da takılabilen podun, hava aracının havada kalış süresine etkisi sınırlı. Sistem bugüne kadar Türkiye'de Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, AKINCI, ANKA ve AKSUNGUR'a entegre edildi.

İlk teslimatı 2025 yılında gerçekleştirilen ANTIDOT 2ES, ASELSAN'ın geliştirdiği ANTIDOT 2EA Elektronik Taarruz Podu ile birlikte de görev yapabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı