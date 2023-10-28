Aselsan'dan cumhuriyet yürüyüşü!

Al bayrağın renkleriyle kuşanan Aselsan'lılar, 100'ncü Yıl Cumhuriyet Yürüyüşünde geleceğe emin adımlarla yürüdü. Eymir Gölü çevresinde gerçekleşen yürüyüşte, binlerce Aselsan'lı bir araya geldi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyen Aselsan ailesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanına ortak oldu.

Cumhuriyetin başkenti Ankara'da gerçekleşen yürüyüşe Aselsan yöneticileri, ASİL Spor ve Sanat Toplulukları, Aselsan çalışanları ve emeklileri, Aselsan MTAL öğrencileri, Ankara Fen Lisesi öğrencileri katıldı.

Türk Bayrakları taşıdılar

ASİL Bisiklet Topluluğu bisikletler ile yürüyüşü başlatırken, Aselsan MTAL ve Ankara Fen Lisesi öğrencileri Türk Bayrağı ve Aselsan bayrağını taşıyarak yürüyüşe katıldı. Eymir Gölü çevresinde gerçekleşen 11 kilometrelik cumhuriyet yürüyüşü parkurunu tamamlayan Aselsan'lılar 100'üncü yıl için özel tasarlanan madalyayı almaya hak kazandı.

Aselsan Genel Müdürü Akyol, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünü kutladı. Aselsan'lılara seslenen Akyol, şunları söyledi:

"Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak için buluştuk. 100 yıllık cumhuriyetimizin yarım asrına damga vuran bir şirketiyiz. İstiklal yürüyüşümüzün yad edilmesi için yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında Aselsan ailesi, ülkemizi adım adım geleceğe taşımaya devam ediyor. Biz bağımsızlık mücadelesine girerken paramızla almak istediğimiz silahlar bize verilmedi. Kanımızla canımızla kazandığımız cumhuriyet bize atalarımızdan miras kaldı. 100 yıllık cumhuriyet tarihinde karşılaştığımız ambargolar Aselsan'ı doğurdu. Nice başarıları yarım asırlık Aselsan tarihinde birlikte yaşadık.

Haksız ambargoları ileri ve milli teknolojimizle aştık. 100 yıldan beri ne zaman ihtiyacımız olsa karşımıza ambargolar çıktı. Biz Aselsan olarak bütün ambargoları geliştirdiğimiz milli sistemlerle boşa çıkardık. Şimdi ikinci yüzyıla giriyoruz. Türkiye Yüzyılında yeni bir vizyonun başlangıcını bu yürüyüşle başlatıyoruz. 500'ü aşkın ürünümüzle güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılıyoruz.

Yeni dönemde alanında daha iyisini ve ilkleri yapmak için çalışacağız. Bize ambargo uygulayan ülkeler Türkiye'ye bir daha gelip baksak diyorlar. Barıştan, kardeşlikten, müttefiklikten yanayız. Biz dışarıdan alamadıklarımızın daha iyisini yaptık, dünyada rekabet edilebilir olanını yaptık. Gece gündüz daha ileri teknoloji geliştirmek için yürüyeceğiz."