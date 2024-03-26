Aselsan AESA Radarı F-16 Blok ÖZGÜR ile İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri kapsamında Aselsan büyük rol oynadı. Özellikle telsiz, haberleşme, elektronik harp gibi konularda büyük emekleri olan şirketin en merak edilen projesi şüphesiz AESA radarı. Bugün gelen haberlere göreyse Aselsan AESA radarı ilk uçuşunu yaptı. İşte detaylar…

Aselsan AESA radarı ilk uçuşunu F-16 Blok ÖZGÜR ile yaptı!

Bilindiği üzere F-35 tipi 5. nesil uçakların en önemli özelliği burunlarındaki radarlar. F-35 uçaklarında Northrop Grumman AN/APG-81 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı kullanılmakta. Bu radar sayesinde uçağı 5. nesil savaş uçağı olarak tanımlamaktayız.

Milli havacılık teknolojilerinde tarih yazmaya devam ediyoruz.?? . ?ASELSAN Milli #AESA Uçak Burun Radarı, ilk uçuşunu F-16 ÖZGÜR platformuyla gerçekleştirdi. . ?ASELSAN AESA Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze… pic.twitter.com/H3Xq5m9tg0 — ASELSAN (@aselsan) March 26, 2024

Fakat burada işleri değiştiren husus üretici firma. Zira yerli üreticilerimizin bu radarı üretiyor olması bizleri yurtdışına "yazılım ve bilişim" bazında bağımlı olmaktan kurtarıyor. İlk duyurduğu andan itibaren merakla beklenen Aselsan AESA radarındansa bugün beklenen haber geldi. Aselsan, F-16 Blok 70 sınıfında rekabet eden modernizasyon kiti Blok ÖZGÜR ile birlikte AESA radarının ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

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Aselsan tarafından gönderilen basın bültenine göre AESA radarının ilk uçuşu 15 Şubat 2024'te görev bilgisayarı da millileştirilen F-16 ÖZGÜR Platformu ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi için büyük önem arz eden bu uçuşta AESA radarının görev özellikleri ve F-16 Blok ÖZGÜR uçağına uyumluluğu da gösterilmiş oldu.

Yakın tarihlerde AKINCI ile de uçuşlarına başlayacak olan AESA radarı ilerleyen süreçlerde F-16 ÖZGÜR, HÜRJET, Milli Muharip Uçak (KAAN), AKINCI, KIZILELMA ve ANKA-3 İHA'larda AESA teknolojisine sahip burun radarlarına sahip olacak.

Aselsan AESA radarı özellikleri

Uzun Menzilli Arama

Ararken Takip

Çoklu Hedef Takibi

Ara Safha Güdüm

Akın Tespit

Hava Durumu Tespit

Hava Muharebesi Manevrası

Şerit SAR

Nokta SAR

Yer Haritalama

Hareketli Yer Hedefi Tespiti ve Takibi

Deniz Arama ve ISAR

Hava-Yer Mesafe Ölçümü

Doppler Huzme Keskinleştirme

Otomatik İrtifa Belirleme