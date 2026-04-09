Emniyetten Uçurtma Şenliği

Ardahan'da düzenlenen uçurma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Ardahan İl Emniyet müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenledi. 80. Yıl Cumhuriyet Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen oyun ve eğlence dolu etkinlikte, polisler ile bir araya gelen çocuklar mutlu ve keyifli bir gün geçirdi.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve eşi Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli'nin de etkinlik alanını ziyaret ederek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Şenlikte çocuklara uçurtma ve hediye dağıtıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı