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Apple, yeni M3 MacBook Air için iddialı bir açıklama yaptı

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Apple, WWDC 2024'te tüm platformlarında yeni yapay zeka özelliklerini duyurmayı planlarken, M3 MacBook Air'ın yapay zeka özellikleriyle dikkat çekeceğini açıkladı.

Apple, yeni M3 MacBook Air için iddialı bir açıklama yaptı: "Yapay zeka için Dünya'nın en iyi laptopu." Bu iddia, WWDC 2024'te Apple'ın tüm platformlarında yeni yapay zeka özelliklerini duyurması beklenirken geldi. İşte haberin detayları…

M3 MacBook Air, yapay zeka özellikleri ile çok konuşulacak

Apple'ın basın bültenine göre her Mac, yapay zeka için harika bir platform haline geliyor. M3, daha hızlı ve daha verimli bir 16 çekirdekli Nöral Motor ile birlikte CPU ve GPU'da hızlandırıcılar içeriyor. Bu, MacBook Air'ı yapay zeka için dünyanın en iyi tüketici laptopu yapıyor.

macOS, oldukça güçlü yapay zeka performansını kullanarak, kullanıcılara güçlü kamera özellikleri, gerçek zamanlı konuşmadan metne çeviri, dil çevirisi, metin tahminleri, görsel anlayış, erişilebilirlik özellikleri ve daha fazlasını sağlayan akıllı özellikler sunuyor.

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Yeni MacBook Air'in yapay zeka uygulamaları

Kullanıcılar, Goodnotes 6'da AI Matematik Yardımı ile ödevlerini kontrol etmekten, Pixelmator Pro'da otomatik olarak fotoğrafları iyileştirmeye, CapCut ile bir videodan arka plan gürültüsünü kaldırmaya kadar her şeyi yapabilir.

Apple silikonunun birleşik bellek mimarisi sayesinde, MacBook Air yerel olarak büyük dil modelleri (LLM'ler) ve görüntü oluşturma için difüzyon modellerini harika bir performansla çalıştırabilir. Ayrıca, MacBook Air bulut tabanlı çözümleri destekleyerek, kullanıcılara Microsoft 365 için Microsoft Copilot, Canva ve Adobe Firefly gibi güçlü üretkenlik ve yaratıcı uygulamaları çalıştırma olanağı sunuyor.

Bu gelişme, Apple'ın yapay zeka alanındaki yatırımlarının ve M3 MacBook Air'ın AI odaklı yeni özelliklerinin teknoloji dünyasında ne tür bir etki yaratacağını gösteriyor. Peki sizce, Apple'ın yapay zeka alanındaki bu ilerlemeleri, teknoloji pazarındaki rekabete nasıl bir etki yapacak? Görüşlerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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