Apple, yeni iMac ve MacBook Pro modelleri üzerinde çalıştığını duyurdu ve bu ürünleri tanıtmak için 'Scary Fast' etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Etkinlik Türkiye saatiyle 03:00'te gerçekleşecek ve ShiftDelete.Net canlı yayınıyla takip edilebilecek.

Apple, yeni iMac ve MacBook Pro modellerini tanıtmak için 'Scary Fast' etkinliği düzenliyor

Apple, yeni iMac ve MacBook Pro modelleri üzerinde bir süredir çalışıyordu ve bu yeni ürünleri tanıtmak için 30 Ekim'de "Scary Fast" etkinliği düzenleyeceğini resmi olarak duyurdu. ShiftDelete.Net canlı yayınımız da sizlerle olacak.

Apple Scary Fast etkinliği canlı yayın!

Etkinlik, Türkiye saati ile 03: 00'te gerçekleşecek ve Mac bilgisayarlarına odaklanacak. ShiftDelete.Net canlı yayınımız ise 02: 45'te başlayacak ve yayın süresince X-Level'dan çeşitli hediyelerimiz sizlerle buluşacak. Apple Park'ta gerçekleşecek etkinlikte yayın sponsorumuz Times Teknoloji oldu! Times Teknoloji; X-Level, Çin'in ekran korumada lider markası Blueo, Nimmy, EMO OFF, OGBRO gibi markaları Türkiye'de tüketicisiyle buluşturuyor.

Etkinlik, önceki Apple etkinliklerinde olduğu gibi önceden kaydedilip yayınlanacak. Bu etkinlikte yeni donanımlar ve Mac modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Özellikle 13 inç MacBook Pro'nun uzun bir süredir güncellenmediği ve 24 inç iMac'in M1 çip ile piyasaya sürüldüğünden beri yenilik almadığı göz önüne alındığında, M3 çipli bir iMac ve 13 inç MacBook Pro'nun tanıtılma olasılığı yüksek görünüyor.

Apple'ın performansa odaklanacağı ve büyük tasarım değişiklikleri beklenmediği söylentiler arasında. Etkinlik ismi olan "Scary Fast" ise bu performansa vurgu yapmayı amaçlıyor gibi görünüyor.