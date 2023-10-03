Apple Watch Ultra Ekran Parlaklığı Sorunu Kullanıcıları Rahatsız Ediyor

Apple Watch Ultra'nın yeni watchOS 10 sürümü ile birlikte ekran parlaklığı sorunu yaşandı. Kullanıcılar, düşük ışık koşullarında ekranın okunmasının zor olduğunu belirtiyor. Apple, yakın zamanda bir güncelleme ile sorunu çözeceğini açıkladı.

Apple, geçtiğimiz haflarda yılın en beklenen etkinliklerinden Wonderlust'ı gerçekleştirdi. Şirket, bu lansmanda iPhone 15 serisini tanıtarak dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Tabii yeni Watch Ultra 2 akıllı saati ile de gözlerin kendisine çevrilmesini sağladı.

Akabinde marka, geçtiğimiz günlerde Watch akıllı saatler için watchOS 10 işletim sistemini yayımladı. Fakat bu yeni yazılım, şikayetleri de beraberinde getirdi. Can sıkan bir sorun, kullanıcıları deliye döndürdü. İşte ayrıntılar…

Apple Watch Ultra, ekran parlaklığı ile kullanıcıları deliye döndürdü

Yeni watchOS 10 sürümü ile birlikte birçok uygulama yeniden tasarlandı. Akabinde iPhone'larda olduğu gibi widget desteği geldi. Bu widget'ları ana ekranda görüntüleyebilmek mümkün. Öte yandan yeni yazılım, Snoopy ve Woodstock adında iki yeni saat kadranı da sunuyor.

Reddit ve Apple Community platformlarından Apple Watch Ultra için kullanıcılar tarafından şikayet yağmuru yağdı. Kullanıcılar, akıllı saatin ekranın düşük ışık koşullarında okunmasının zor olduğunu öne sürdü. Yani aktarılanlara göre Watch Ultra'nın ekran parlaklığı ortama göre yeteri kadar kalibre edilemiyor.

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Bu sorunun yalnızca geçtiğimiz ay tanıtılan Apple Watch Ultra 2'de olduğu düşünülürken, birinci nesil Watch Ultra kullanıcılarından da şikayetler geldi. Bu doğrultuda sorunun watchOS 10 güncellemesi ile başladığının farkına varıldı.

Kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgilere göre bu sorun en çok aydınlık bir odadan karanlık bir odaya geçince ve Gece Modu ayarlandığında kendini gösteriyor. Üstelik Ayarlar üzerinden parlaklık seviyesi manuel olarak değiştirildiğinde bile problemin devam ettiği aktarılıyor.

Kaynağa göre Apple, can sıkan bu sorunun farkında. Bu bağlamda, yakın zamanda yayımlanacak bir güncelleme ile problemin çözülmesi bekleniyor. Bu noktada şimdilik beklemekte fayda var.

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