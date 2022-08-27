Apple Watch serisinde sürpriz model!

Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihini internet sitesi üzerinden teknoloji severlerle paylaşan Apple, yeni Watch ailesine daha önce olmayan bir isim daha ekleyecek. Bu sene çıkması beklenen Watch 8 ve Watch SE modellerine Apple Watch Pro modeli de eklenecek.

Apple'ın yeni saati %7 daha büyük olacak!

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan yeni model hakkındaki iddialar lansman tarihi yaklaştıkça netlik kazanmaya başladı. iPhone 13 modelinde olduğu gibi köşeli bir tasarımla karşımıza çıkacak olan modelin boyutunun eski serilerin en büyük versiyonlarına göre %7 daha büyük olacağı netleşti.

Bunlarla beraber Apple Watch Pro, üç farklı versiyonla karşımıza çıkacak. Bu modellerin büyüklükleri 41mm, 45mm ve 47mm olarak tanıtılacak. Aynı zamanda yeni çıkacak olan model günlük aktif saat kullanıcılarına hitap edecek ve batarya konusunda önceki modellere göre daha gelişmiş olacak.

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Teknik özellikler olarak ortaya çıkan sızıntılara göre yeni gelecek watchOS 9 ile düşük güç modu kullanıcılara sunulacak. Bunlarla beraber kullanıcı sağlığını takip etme konusunda yeni gelişmeler kaydeden Apple Watch Pro modelinde kan basıncı ve nabızla birlikte ateş ölçme özelliği de mevcut olacak.

Fakat patenti alınan glikoz ölçümü ve kan basıncı izleme özelliklerine bu modelde maalesef yer verilemeyecek. Bu iki özellik önümüzdeki yıl çıkacak olan ikinci modelinde karşımıza çıkacak.

Apple Watch Pro Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Yeni saat ülkemizde iki farklı model olarak piyasaya sunulacak. Henüz fiyat alanında net sayılar olmasa da sadece GPS içeren modelinin fiyatı 25000 TL'den, GPS+Cellular yani e-SIM destekleyen modelin ise 35000 TL'den satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Peki siz Apple'ın yeni saatleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.