Apple, Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satış yasağına itiraz etti

Apple, tıbbi cihaz şirketi Masimo ile devam eden patent anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir uğraş veriyor. İncelemeler sona erdi ve şirket, Apple Watch yasağı ile karşı karşıya geldi. Bu yüzden Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, ABD'deki Apple mağazasından kaldırıldı. Bunun üzerine şirket kesin bir dille itirazını bildirdi. İşte detaylar…

Apple'dan Watch Series 9 ve Ultra 2 satış yasağına itiraz geldi!

Mahkeme kayıtlarına göre Apple, Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'nin ABD'deki satışlarına yönelik yasağın kaldırılması amacıyla Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) itirazda bulundu. Şirket ayrıca, her iki akıllı saat modelinin de önerilen yeniden tasarımlarına ilişkin bir karara varılıncaya kadar yasağın acilen ertelenmesini talep ediyor.

Şirket Reuters'e konuştu ve akıllı saatleri ABD mağaza raflarına "geri döndürmek için her türlü önlemi aldığını" söyledi. İtiraz bunun sadece bir kısmı. Apple'ın boşuna veto ummasıyla konu Başkan Biden'ın önüne bile gitti. Yasak bugün resmen yürürlüğe girdi. Ancak Apple geçen hafta akıllı saatlerini dijital ve fiziksel mağazalarından çekmeye başladı.

Bugünkü başvuruda Apple, yasağın devam etmesi halinde "telafi edilemez zarara uğrayacağını" iddia etti. ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın Hariç Tutma Kararı Uygulama Şubesi'nin, Apple'ın akıllı saatlerin yeniden tasarlanan versiyonları hakkında 13 Ocak'ta bir karar vermesi planlanıyor.

Apple Watch satışı durduruldu! İşte nedeni

Her şey ITC'nin Apple'ın Masimo adlı bir sağlık teknolojisi firmasının patentli kan oksijen doygunluğu izleme teknolojisini ihlal ettiğine karar vermesiyle başladı. Bu, Apple'ın yasağın yürürlüğe girmesinden önce bir yazılım düzeltmesi yayınlamak için çabalamasına yol açtı.

Ancak ITC ve Masimo, bunun gerçek sensörle ilgili bir donanım sorunu olduğu ve dolayısıyla yazılım düzeltmelerinin işe yaramayacağı konusunda hemfikirdi. Bu nedenle Apple, iki akıllı saat modelinin sensörlerini yeniden tasarlamakla meşgul. Apple Watch SE'de ise kan oksijen sensörü bulunmadığından yasaktan etkilenmeyecek.

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