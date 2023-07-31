Apple Watch SE 3. nesil için tarih verildi

Apple, uygun fiyatlı akıllı saat modeli Watch SE'yi ilk olarak 2020 yılında piyasaya sürdü. Şirket, sonrasında ise 2022 yılında Apple Watch SE 2 modeli karşımıza çıktı. Daha önce modeller arasına iki yıl koymuş olsa da Apple'ın bu sene de bir Watch SE modeli tanıtması bekleniyordu. Ancak ünlü analist üçüncü nesil Apple Watch SE için tarih verdi.

Uygun fiyatlı yeni Apple Watch için 2024 yılı işaret edildi

Ünlü analist Mark Gurman'a göre Apple'ın bu yıl üçüncü nesil bir Apple Watch SE piyasaya sürme planı yok. Gurman, Apple Watch SE'nin iki yıllık model yenileme döngüsü içerisinde kalacağını, bu nedenle üçüncü nesil modelin Eylül 2024'te piyasaya sürülmesinin beklenebileceğini söyledi.

Bu yüzden akıllı saat almak için 3. nesil Apple Watch SE'yi bekleyenlerin önünde bir seneden daha fazla olduğunu belirtelim. Apple imzalı bir akıllı saat almak isteyenler için hala en uygun seçenecek Watch SE gibi görünüyor.

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Apple'ın resmi sitesinde 8 bin 745 TL'lik fiyatlarla satışa sunulan ikinci nesil Watch SE, şirketin diğer akıllı saatlerinde yer alan bazı özelliklerden yoksun olarak sunuluyor. Bu özellikler arasında EKG uygulaması, kandaki oksijen yoğunluğu, her zaman açık ekran ve termometre özelliklerini gösterebiliriz.

Ayrıca ikinci nesil Watch SE'de diğer akıllı saatlere göre daha küçük bir ekran ve daha kalın ekran çerçeveleri bizleri karşılıyor. Hem teknik anlamda hem de tasarım anlamında yapılan küçük kırpmalar ile Apple, Watch SE modelini çok daha uygun bir fiyattan satabiliyor.

Üçüncü nesil Watch SE modelini eylül ayında tanıtmayacak olan Apple'ın eylül ayında Watch Series 9 ve ikinci nesil Apple Watch Ultra modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket uygun fiyatlı modelini piyasaya sürmek için bir yıl daha bekleyecek gibi görünüyor.

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