Üye Girişi
Haberler

Apple Watch için microLED ekran projesi iptal edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple'ın bir süredir Watch serisi akıllı saatlerine microLED ekran yerleştirmek istediği biliniyor. Daha önce ortaya çıkan raporlar şirketin, bu projeyi iptal edebileceğini öne sürmüştü. Yeni bir şirket içi açıklama ise microLED Apple Watch'ın resmen iptal edildiğini ortaya koydu.

Apple Watch için microLED hayali kısa sürdü

Ortaya çıkan son rapora göre Apple, yeni Watch modelleri için microLED ekran geliştirme girişimini iptal etti. Söylentilere göre Apple, Watch X gibi üst düzey akıllı saat modellerinde microLED ekran teknolojisini kullanmak istiyordu. Ancak Apple, projeyi gerçeğe dönüştürmeyi hem karmaşık hem de pahalı buldu.

microLED çabalarından vazgeçen Apple, öngörülebilir bir geleceğe kadar Samsung ve LG gibi tedarikçilere bağımlı kalacak. Şirketin kendi bünyesinde microLED çalışmaları yapması aslında oldukça mantıklıydı. OLED'e kıyasla daha yüksek parlaklık, gelişmiş kontrast ve daha uzun kullanım ömrü vadediyor.

131312312

Bu da şirketin yeni nesil Apple Watch modelleri oluşturmasına olanak tanıyacaktı. Ancak geliştirme zorlukları, Apple'ı programı durdurmaya ve iş ortaklarıyla çalışmaya devam etmeye zorladı. Şirketin bir süre boyunca daha Watch modellerinde OLED ekranlar kullanması olası görünüyor.

microLED ekranlar, daha yüksek parlaklık, daha iyi renk doğruluğu ve daha düşük enerji tüketimi gibi avantajlarıyla dikkat çekiyor. Apple'ın bu teknolojiye geçiş yapması, Apple Watch'un ekran kalitesini önemli ölçüde artırabilir ve akıllı saat pazarında rekabet avantajı sağlayabilir.

Apple'ın microLED ekran planlarının iptal edilmesi ve Watch'un geleceği konusunda piyasa ve tüketici tepkileri merak konusu.

Apple Watch'un geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Apple Watch Apple Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title