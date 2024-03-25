Apple Vision Pro Çin'de Satışa Sunulacak

Apple, geçtiğimiz aylarda ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu piyasaya sürerek bir kez daha teknoloji dünyasında tüm gözleri kendine çevirtti. Cihaz, ilk olarak markanın ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüldü ve akabinde on binlerce kişi tarafından satın alındı. Peki Apple Vision Pro, ne zaman ABD dışına çıkacak ve hangi ülkede satışa sunulacak?

Apple Vision Pro, Çin yolunda!

Geçtiğimiz haftalarda Apple Vision Pro için yeni bir güncelleme yayınlanmış ve bu güncellemeyle birlikte sadece İngilizcenin yer aldığı dil seçenekleri arasına Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korecenin de eklendiği görülmüştü.

Birkaç gün önce ise teknoloji devinin Avustralya, Çin ve Japonya'da Apple Vision Pro'nun satışı için iş ilanları açtığı ortaya çıkmıştı. Tabii tüm bunlara rağmen şirket, cihazın yurt dışında ne zaman satılacağına dair bir bilgi vermemişti. Bugün itibariyle beklenen açıklama geldi.

Apple CEO'su Tim Cook, Çin'in başkenti Pekin'deki Çin Kalkınma Forumu'nda Apple Vision Pro için bu yıl içinde Çin'de de piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu, karma gerçeklik gözlüğü için yurt dışı ile ilgili yapılan ilk resmi açıklama oldu.

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Tim Cook, Apple Vision Pro'nun Çin'de 2024 yılında piyasaya sürüleceğini belirtmiş olsa da, kesin bir tarih vermedi. Ancak bazı kaynaklara göre şirketin, her yıl haziran ayının ilk haftasında düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) öncesinde bu ürünü piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor.

Teknik özellikleri ve fiyatı

ÖzellikDetayEkran23 milyon piksele sahip micro-OLED, 3D görüntüleme sistemi, 7,5 milyon piksel aralığı, %92 DCI-P3, 90-96-100 Hz yenileme hızı, titreşimsiz video için 24 fps ve 30 fps'nin katları oynatmaGörüş Alanı120 dereceİşlemciApple M2: 8 çekirdekli (4 performans+4 güç verimliliği), 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOS

Apple Vision Pro fiyat listesi:

Vision Pro 256 GB: 3 bin 499 dolar

Vision Pro 512 GB: 3 bin 699 dolar

Vision Pro 1 TB: 3 bin 899 dolar