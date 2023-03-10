Apple Store kapandı! Yeni iPhone yolda

Apple zaman zaman resmi internet sitesini kapatarak çeşitli yeniliklere imza atabiliyor. Daha önce yeni modeller ya da olası zamlar için kapanan Apple Store şimdi de dünya genelinde tekrar kapanmış durumda. Dünya çapında bu kapanma ile birlikte iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın yeni renk seçeneğini görmeyi bekliyoruz.

Sarı renkli yeni iPhone 14 ve 14 Plus geliyor

Bu haftanın başında duyurulan yeni sarı renkli iPhone 14 ve ??iPhone 14?? Plus'ın Apple Store'da satışa sunulması bekleniyor. Mevcut iPhone 14 serisi mevcut mavi, mor, gece yarısı, yıldız ışığı ve (PRODUCT)RED seçeneklerinin yanı sıra yeni sarı rengine de kavuşmuş olacak. Cihazlarda yeni sarı rengin dışında ise herhangi bir değişiklik bulunmadığını düşünüyoruz.

Şirket, resmi satış kanalını kapatırken siyah ekran ve Apple logosu ile birlikte "Biz de sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı. Ayrıca Apple Store'un saat 16.00'da tekrar açılacağı da belirtiliyor. Sitenin tekrar açılması ile birlikte sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için ön siparişler de açılacak. 24 Mart tarihinde ise telefonların genel satışı başlıyor.

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Apple daha önce de birçok kez resmi sitesini kapatmış ve ürünlerini güncellemişti. Genellikle yeni ürünler listelendiğinde ve fiyat güncellemesi yapıldığında kapatılan Apple Store bu sefer de sarı renkli iPhone 14 modelleri için kapatıldı.

Apple Store'un kapanması ile birlikte fiyatların değişip değişmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak şirket tarafından henüz böyle bir bilgi elimize ulaşmış değil. Apple yakın zamanda yaptığı bir güncelleme ile hali hazırda zamlı fiyatlarını açıklamıştı. O yüzden yeni bir zam beklentisi yok.

Yeni sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus, Apple Store'da listelendi, Yeni renge kavuşan iPhone 14 için istenen fiyat 32 bin 999 TL. Sarı renkli iPhone 14 Plus ise 36 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatına sahip. Peki siz sarı renkli yeni iPhone modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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