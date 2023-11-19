Apple, siyah renkli Apple Watch Ultra 2'yi piyasaya sürecek

Markalar ve müşterileri arasında yaşanan renk savaşları belki de en belirgin şekilde kendini Apple'da belli ediyor. Özellikle iPhone 5 ile giderek açılan siyah rengin iPhone 7'de Jet Black olarak geri gelmesi ancak aşırı çizilmesi sebebiyle iPhone 8 ve sonrasında siyah rengin tonunun açılarak devam etmesi gibi renk konularını hatırlarsınız. Bu kapsamda Apple bu yıl beklenen siyah rengi MacBook ile getirdi. Gelen son haberlerse siyah rengi daha fazla üründe göreceğimiz yönünde. İşte siyah Apple Watch ve detayları…

Apple siyah rengi Watch Ultra 2'ye de getiriyor!

Amerika Birleşik Devletleri Federal Komisyonuna sunulan ve Twitter'da @ParrotSWD adlı bir kullanıcı tarafından paylaşılan raporlara göre marka orijinal olarak koyu siyah renge sahip bir Watch Ultra hazırlıyor. Gelen bilgilere göre Apple Watch Ultra 2 modeline eklenecek bir renk seçeneği olması öngörülen model beklenen siyah rengi kullanıcılar ile buluşturacak.

Belgede Apple'ın, Apple Watch Serisi modellerine benzer şekilde daha koyu, neredeyse tam siyah seramik arka kasaya ve plastik görünümlü eylem düğmesine sahip bir Apple Watch Ultra kullandığı görülüyor. Bilindiği üzere Apple herhangi bir yeni ürünü piyasaya sürerken Amerika Birleşik Devletleri Federal Komisyonuna bu ürünleri sunmak zorunda.

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Konuyla ilgili olarak ortaya çıkan fotoğraflar aslında süresi dolmuş olan bir belgeye ait. Belki de Apple bu renk seçeneğini ilk olarak Ultra 1 ile piyasaya sürecekti ancak bu plandan daha sonra vazgeçti. Watch Ultra 2 modeli de şu anda Ultra 1 gibi doğal titanyum isimli gri ve tek renk seçeneği ile satışta. Apple ilerleyen günlerde bu yeni renk seçeneğini Watch Ultra 2'ye ekleyebilir veya önümüzdeki dönemlerde çıkış yapması beklenen Watch Ultra 3 modeli ile de piyasaya sürebilir.