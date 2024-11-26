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Apple, SIM kartları tarihe gömüyor

Apple, SIM kartları tarihe gömüyor
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Apple'ın yeni çıkaracağı ürünlerde SIM kart yuvasını kaldırmayı planladığı iddia edildi. Şirketin iPhone 17 serisiyle birlikte diğer ülkelerde satışa sunacağı telefonlarda artık SIM kart yuvası olmayacak.

Şarj adaptörlerinin ardından şarj kablolarını da kutu içeriğinden çıkaran Apple yeni bir karar aldı. Şirketin önümüzdeki yıl birçok ülkede telefonlardan fiziksel SIM kartı yuvasını kaldırmayı planladığı iddia edildi.

IPHONE'LARDA ARTIK SIM KARTI YUVASI OLMAYACAK

T24'ün The Information'da yayınlanan "iPhone 17 Air" raporundan aktardığı bilgilere göre; Apple, ABD'de ürettiği telefonlarda iPhone 14'ten iPhone 16'ya kadar olan modellerde SIM kartı yerine eSIM teknolojisine geçti. Rapora göre, önümüzdeki eylül ayında piyasaya çıkması beklenen iPhone 17 serisiyle birlikte diğer ülkelerde satışa sunulacak telefonlarda da SIM kart yuvası olmayacak.

eSIM TEKNOLOJİSİ NEDİR?

eSIM, fiziksel bir SIM kartı yerine dijital olarak saklanan ve mobil ağlara bağlanmak için kullanılan bir teknoloji. Böylelikle kullanıcılar telefon operatörünü değiştirmeden farklı taşıyıcılarla aboneliklerini yönetebiliyor ve birden fazla hattı aynı cihazda kullanabiliyor. eSIM kartlar normal SIM kartlarla bir arada da kullanılabiliyor. eSIM teknolojisini birkaç yıldır iPhone gibi bazı telefon markaları desteklese de Türkiye'de bu teknolojiyi destekleyen telefon sayısı sınırlı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Teknoloji
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSeyfullah Demir:

Umarım bu gelişme operatörlerin de sonunu getirir..

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Haber YorumlarıAtilla B.:

E-Sim'i destekleyen onlarca telefon var da Apple'ın bu yaptığı işgüzarlıktan başka bir şey değil.

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Haber YorumlarıAlp null:

teknolojinin gelişmesi güzel

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Haber YorumlarıÖzgür Yurtseven:

Vardı zaten

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