Apple, OLED ekranlı MacBook'ları 2026 veya 2027'de tanıtacak

Apple, M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcili yeni MacBook modellerini tanıttı ancak kullanıcıların beklentilerini karşılayamadı. Şirket, ilerleyen dönemlerde çıkacak olan OLED MacBook'lara dokunmatik ekran teknolojisi getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Apple, geçtiğimiz ayın sonunda düzenlediği Scary Fast etkinliğinde M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcili yeni MacBook modellerini tanıttı. Kullanıcı cephesinden olumlu geri dönüş almayı başaran Mac modelleri bir noktada beklentilerin altında kaldı: OLED ekran. Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen kaynaklara göre marka bu noktada acele etmek istemiyor. Dahası, şirket ilerleyen dönemlerde çıkış yapacak OLED MacBook'lara dokunmatik ekran teknolojisi getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dokunmatik OLED ekranlı MacBook'lar ne zaman tanıtılacak?

Revegnus'un son raporuna göre Apple, OLED ekranlı MacBook'larla ilgili acele etmek istemiyor. Burada Mac ailesinin OLED panellere geçişinin 2026 veya 2027 yılından önce olmayacağı ifade ediliyor. Kaynağa göre şirket yeni ekran teknolojisinin yanı sıra bir de dokunmatik ekran özelliği üzerinde mesai harcıyor. Yani dokunmatik OLED ekranlı MacBook'lar için önümüzde birkaç sene daha var.

Belirtilen tarihlerde 14,2 inç ve 16,2 inç ekran boyutlarıyla çıkış yapması planlanan OLED MacBook Pro'nun entegre dokunmatik ekran teknolojisine sahip olması bekleniyor. Benzer şekilde 13,6 inç ve 15,3 inç modelleriyle satışa sunulacak OLED MacBook Air'in de aynı teknolojiyi içermesi bekleniyor.

Uzun Kullanım Testi: M2 MacBook Air!

Apple, MacBook serisinde uzunca bir süre IPS LCD panel kullandı. Ardından IPS LCD'nin daha gelişmiş hali olan mini LED teknolojisine sahip Liquid Retina XDR panellere geçiş yaptı. OLED teknolojisi ise iPhone X ile akıllı telefonlara gelmeden önce, Apple Watch'ta tercih edildi. Ancak iPad'lerde veya MacBook'larda henüz kullanılmış değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dokunmatik OLED Mac modelleri başarılı olur mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!