Apple macOS Sonoma 14.4.1 Güncellemesi Yayınlandı

Hafta başında hızlı bir güncelleme geldi: Apple, macOS Sonoma 14.4.1'i pazartesi akşamı indirmeye sundu. Tamamen yamalı bir sistemde 1,15 GB'ın biraz altında olan güncelleme, bazı can sıkıcı hataları düzeltiyor. İşte detaylar…

macOS Sonoma 14.4.1 kapsamlı hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemesi

macOS 14.4, Mac kullanıcıları için bazı sıkıntılara neden olmuştu. Belirli USB-C hub'ları (özellikle doğrudan monitörlere yerleşik olanlar) aniden düzgün çalışmayı bıraktı ve klavye gibi aksesuarlar Mac ile bağlantısını kaybetti. En kötüsü de Java uygulamaları, Oracle'ın duyurduğu gibi en son JDK'ya kadar sürekli çökebiliyordu.

Apple'ın son güncellemesi, macOS 14.4.1, hem çeşitli hata düzeltmeleri hem de önemli güvenlik iyileştirmeleri içeriyor. Güncelleme, USB-C hub'larının ve Java uygulamalarının sorunlarını ele alarak kullanıcı deneyimini geliştirecek.

macOS Sonoma güncellemesi tüm dosyalarınızı silebilir! İşte kritik hata

Apple'ın sürüm notlarına göre, USB(-C) hub'larının artık macOS 14.4.1'de harici ekranlarda bile yeniden tanınması gerekiyor. Java çökmeleriyle ilgili sorun da düzeltildi. Son olarak, Logic Pro ve diğer profesyonel DAW'larda birdenbire artık açılamayan veya doğrulamayı reddedemeyen ses birimi eklentileri için kopya koruma sistemleriyle ilgili bir sorun da çözüldü.

Güncellemenin boyutu yaklaşık 1,15 GB. macOS Sonoma 14.4, özellikle monitörlerde yerleşik bazı USB-C hub'ları ve Java uygulamalarında yaşanan sorunlar nedeniyle kullanıcılar arasında rahatsızlık yaratıyordu.

Apple'ın yayınladığı notlara göre, macOS Sonoma 14.4.1 bu hub'ların ve Java uygulamalarının düzgün çalışmasını sağlamayı hedefliyor. macOS 14.4.1, ayrıca manipüle edilmiş resimler yoluyla olası kod yürütülmesine izin veren iki güvenlik açığını da kapatıyor.

Bu açıklar, CoreMedia ve WebRTC bileşenlerinde bulunuyor ve Google'ın Project Zero ekibi tarafından keşfedildi. Apple, iOS 17.4.1 ve iPadOS 17.4.1'de de bu iki güvenlik açığını giderdi. Güncellemeler, Apple cihazlarının güvenliğini artırmak için atılan adımların bir parçası.

macOS Ventura 13.6.6 ve Safari 17.4.1 de benzer güvenlik düzeltmeleri içeriyor. Bu güncellemelerin kullanıcılar için ne anlama geldiği, özellikle güvenlik açısından nasıl bir etki yaratacağı ve Apple'ın işletim sistemlerini güncel tutma çabalarının genel anlamda ne derece etkili olduğu önemli konular arasında yer alıyor.

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