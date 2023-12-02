Apple, Qualcomm'a olan bağlılığı bitirmek ve kendi 5G modemlerini geliştirmek istiyor. Şirketin yöneticisi Johny Srouji, Apple'ın kendi 5G modem çözümü üzerinde çalıştığını açıkladı. Ancak çipin ne zaman hazır olacağı belirsiz.

Apple, Kendi 5G Modemlerini Geliştirmeye Devam Ediyor

Apple, bir süredir kendi 5G modemleri üzerinde çalışıyor. Bu konuda Qualcomm'a olan bağlılığı bitirmek ve modemlerini şirket içerisinde geliştirmek isteyen Apple'ın, bu projeyi iptal ettiği söylenmişti. Konuyla ilgili resmi açıklama ise üst düzey bir yöneticiden geldi.

Apple, 5G modemleri iptal edilmedi ama…

Apple Yöneticisi Johny Srouji verdiği son röportajda, şirketin kendi 5G modem çözümünü geliştirmek için çalıştığını dile getirdi. Ancak bu çipin ne zaman hazır olabileceğine dair net bir zaman çizelgesi vermekten kaçındı.

Apple Donanım Teknolojileri Başkan Yardımcısı Srouji, şirketin modemleri hakkında yeni detaylar paylaştı. Öncelik olarak "en iyi ürünleri" yaratmak istediklerini ifade eden yönetici, Qualcomm gibi üçüncü taraf tedarikçilerle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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Daha önce birçok rapor, Apple'ın kendi 5G çipini geliştirmede önemli zorluklar yaşadığını ortaya koydu. Apple'a yakın kaynaklar, prototip modemlerin aşırı ısınma sorunları yaşadığını ve Qualcomm'un çiplerine kıyasla düşük performans gösterdiğini iddia etti.

Analistler, Apple tarafından geliştirilen 5G modemin 2025 yılına kadar çıkmasını beklemiyor, bu da en erken iPhone 17'de yer alabileceği anlamına geliyor. Öte yandan başlangıçta yalnızca iPhone'da kullanılması; iPad, Mac ve Watch'un Qualcomm çiplerine bağlı kalması bekleniyor.

Srouji, geliştirme aşamasında yaşanan zorluklarını kabul etmedi. Ancak verdiği yanıtlar, Apple'ın 5G modem konusunda henüz erken aşamalarda olduğunu ortaya koyuyor. Apple'ın ayrıca 2025 yılına kadar Qualcomm'la 5G anlaşmasına sahip olduğunu da hatırlatalım.