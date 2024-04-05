Apple, iPhone 16 Pro ve Pro Max Modellerinde Daha İnce Kenar Çerçevesi Kullanacak

Geçen sene iPhone 15 serisini piyasaya süren Apple, her yıl olduğu gibi bu sene de eylül ayında gerçekleştireceği büyük etkinlikte yeni iPhone serisini tanıtacak. Merakla beklenen iPhone 16 modelleri ile ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı.

Kısa süre önce yeni telefonların maket görsellerinin sızdırılmasıyla birlikte Pro modellerin yeni bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Son olarak söz konusu bu modeller hakkında yeni bir söylenti daha ortaya atıldı. Buna göre iPhone 16 Pro ve Pro Max, daha ince bir kenar çerçevesi ile gelecek. İşte ayrıntılar…

iPhone 16 Pro ve Pro Max, daha ince kenar çerçevesi ile gelecek

Söz konusu iddiaya göre Apple, iPhone 16 modellerinde yeni bir ekran teknolojisi kullanacak. Bu teknoloji ile ekran kontrol devrelerinin boyutları küçültülecek. Bu da daha zarif ve ince çerçevelere olanak tanıyacak. Sadece Pro modellerde yer alması beklenen teknolojiyle daha geniş bir görüntüleme alanı sunulacak. Bu da kullanıcı deneyimini artıracak gibi görünüyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16 Pro ve Pro Max, Apple A18 Pro işlemcisinden güç alacak. Bu işlemcinin altı çekirdekli bir GPU ve altı çekirdekli bir CPU içermesi bekleniyor. CPU'da yer alacak olan çekirdeklerin ikisi yüksek performans için tasarlanmışken, diğer dört çekirdek ise enerji verimliliğine odaklanacak.

Apple'ın katlanabilir iPhone'u yılan hikayesine döndü! Ne zaman tanıtılacak?

Beklenen iPhone 16 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran6.3 inç – OLED 120 Hz yenileme hızı 2000 nit parlaklık %89.75 ekran-gövde oranı Super Retina XDR HDR desteğiİşlemciApple A18 Pro (3 nm)RAM8 GBDepolama256 GB / 512 GB / 1 TBÖn Kamera12 Megapiksel 4K@60FPS video kaydıArka Kameralar– Ana kamera: 48 Megapiksel, OIS, PDAF – Ultra geniş açılı kamera: 48 Megapiksel – Telefoto kamera: 12 Megapiksel, OIS 4K@60FPS, 1080p@240FPS video kaydıİşletim SistemiiOSUSBUSB-C 3.2Bağlantı5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPSDiğereSIM desteği

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.