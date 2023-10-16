Counterpoint tarafından yayınlanan verilere göre 2023'ün ikinci çeyreği itibariyle en çok satan akıllı telefon, Apple'ın iPhone 14 modeli oldu. Samsung ise beşinci sıradan itibaren liderliği ele geçirdi.

Apple iPhone 14, en çok satan akıllı telefon modeli oldu

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Markalar, her ay yepyeni modelleri ile tüketici karşısına çıkıyor. Bu da haliyle pazar paylarını etkiliyor. En son yayınlanan rapor ise bu pazarın liderlerini gözler önüne seriyor. İşte en çok satan akıllı telefon modelleri…

Apple'da yüzler gülüyor: iPhone 14, bu yıl en çok satan model oldu!

Counterpoint tarafından yayınlanan verilere göre 2023'ün ikinci çeyreği itibariyle en çok satan akıllı telefon, Apple'ın iPhone 14 modeli. Hemen ardından onu aynı serideki iPhone 14 Pro Max takip ediyor. Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla iPhone 14 Pro ve iPhone 13 yer alıyor. Bu söz konusu dört model, birinci çeyrekte de aynı sıradaydı. Yani bir değişiklik yok.

Sıralamanın biraz aşağısına kaydırdığımızda ise beşinci sıradan itibaren Android telefon pazarının lideri olan Samsung'u görüyoruz. Marka; Galaxy A14, Galaxy A54, Galaxy A14 5G, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A04e ve Galaxy A34 modelleri ile listeye adını yazdırdı.

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SıraTelefon Modeli2023 – 1. çeyrek2023 – 2. çeyrek 1Apple iPhone 14112Apple iPhone 14 Pro Max223Apple iPhone 14 Pro334Apple iPhone 13445Samsung Galaxy A148756Samsung Galaxy A54100+67Samsung Galaxy A14 5G978Samsung Galaxy S23 Ultra689Samsung Galaxy A04e8910Samsung Galaxy A34100+10

Veriler yakından incelendiğinde Samsung'un önemli bir yükseliş kaydettiğini görebilmek mümkün. Zira markanın Galaxy A14, Galaxy A54 ve Galaxy A34 modelleri ikinci çeyrekte daha fazla satıldı. Tabii Apple'ın konumunu rakibi Samsung'a karşı koruması ABD'li şirkete de bir başarı puanı yazıyor.

En çok satan akıllı telefon pazarının üçüncü çeyrek raporu da önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.