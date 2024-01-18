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Apple, iOS 17.3 Güncellemesi İçin Hazırlanıyor

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Apple, geçtiğimiz aralık ayında iOS 17.2 yayınlayarak kullanıcılarına bir dizi yeni özellik sundu. Teknoloji devi uzun bir süredir Beta aşamasında test ettiği iOS 17.3 için sıkı hazırlanıyor. Önemli kaynaklarca elde edilen iOS 17.3 hakkında tüm bilinenlere içeriğimizde yer verdik. iOS 17.3, 22-26 Ocak haftasında gelecek. Apple, iOS 17.2'yi yayınladıktan hemen sonra diğer güncelleme için test aşamasına geçti. Aslında bu durum Apple için standart görebileceğimiz bir uygulama. iOS 17.3'ün büyük bir güncelleme olup olmayacağını henüz tam olarak bilmiyoruz. Ancak bazı iyileştirmelere kesin gözüyle bakılıyor. Öncelikle Apple, iOS 17.3 güncellemesini 22-26 Ocak haftasında piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Görünüşe bakılırsa Apple, yeni güncellemesinde iPhone hırsızlıklarıyla mücadele etmenin yollarını arıyor. Satışına günler kala Apple Vision Pro'nun önemli bir eksikle geleceği ortaya çıktı! Çalıntı Cihaz Koruması. Söz konusu özelliği aktif hale getiren kullanıcı, telefonu eski ayarlarına döndürmek ya da telefonundaki kayıtlı şifreleri görüntülemek için FaceID veya TouchID gibi biyometrik doğrulama yapmak zorunda kalacak. Ayrıca yeni bir Apple ID parolası oluştururken de bir saatlik bir gecikme istenecek. Bir saatin ardından ise parolayı değiştirmek için FaceID ya da TouchID gerekecek. Bu gecikme de aslında telefon sahibinin telefonunun çalındığını bildirmesi için zaman kazandırıyor. Apple Music ortak çalma listeleri. Apple Music son dönemde müzik dinleme platformları arasında oldukça popüler oldu. Apple, platform deneyimini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. iOS 17.3 ile birlikte gelecek Apple Music ortak çalma listeleri, birden fazla kişinin herkese açık Apple Music çalma listelerini düzenlemesine olanak tanıyacak. iOS 17.3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Apple, geçtiğimiz aralık ayında iOS 17.2 yayınlayarak kullanıcılarına bir dizi yeni özellik sundu. Teknoloji devi uzun bir süredir Beta aşamasında test ettiği iOS 17.3 için sıkı hazırlanıyor. Önemli kaynaklarca elde edilen iOS 17.3 hakkında tüm bilinenlere içeriğimizde yer verdik.

iOS 17.3, 22-26 Ocak haftasında gelecek

Apple, iOS 17.2'yi yayınladıktan hemen sonra diğer güncelleme için test aşamasına geçti. Aslında bu durum Apple için standart görebileceğimiz bir uygulama. iOS 17.3'ün büyük bir güncelleme olup olmayacağını henüz tam olarak bilmiyoruz. Ancak bazı iyileştirmelere kesin gözüyle bakılıyor.

Öncelikle Apple, iOS 17.3 güncellemesini 22-26 Ocak haftasında piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Görünüşe bakılırsa Apple, yeni güncellemesinde iPhone hırsızlıklarıyla mücadele etmenin yollarını arıyor.

Satışına günler kala Apple Vision Pro'nun önemli bir eksikle geleceği ortaya çıktı!

Çalıntı Cihaz Koruması

Söz konusu özelliği aktif hale getiren kullanıcı, telefonu eski ayarlarına döndürmek ya da telefonundaki kayıtlı şifreleri görüntülemek için FaceID veya TouchID gibi biyometrik doğrulama yapmak zorunda kalacak. Ayrıca yeni bir Apple ID parolası oluştururken de bir saatlik bir gecikme istenecek. Bir saatin ardından ise parolayı değiştirmek için FaceID ya da TouchID gerekecek. Bu gecikme de aslında telefon sahibinin telefonunun çalındığını bildirmesi için zaman kazandırıyor.

Apple Music ortak çalma listeleri

Apple Music son dönemde müzik dinleme platformları arasında oldukça popüler oldu. Apple, platform deneyimini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. iOS 17.3 ile birlikte gelecek Apple Music ortak çalma listeleri, birden fazla kişinin herkese açık Apple Music çalma listelerini düzenlemesine olanak tanıyacak.

iOS 17.3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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