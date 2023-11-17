Apple, iOS 17.2 Beta 3 Güncellemesini Yayınladı

Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS'u geliştirmeye devam ediyor. Son dönemlerde en son yayınlanan sürümlerde karşılaşılan hatalar nedeniyle tepki çeken teknoloji devi, son olarak iOS 17.2 Beta 3 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ile Apple Music, klavye, fotoğraflar ve FaceTime gibi uygulamalara yeni özellikler eklenmiştir. Güncellemeyi indirmek için Ayarlar uygulamasına girerek Yazılım Güncelleme bölümünden yapabilirsiniz.

Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS'u geliştirmeye devam ediyor. Son dönemlerde en son yayınlanan sürümlerde karşılaşılan hatalar nedeniyle tepki çeken teknoloji devi, son olarak iOS 17.2 Beta 3 güncellemesini yayınladı.

iOS 17.2 Beta 3 güncellemesi çıktı

Birkaç gündür geliştiricilerde test edilen iOS 17.2 Beta 3 güncellemesi, nihayet bütün test kullanıcıları için sunuldu. Peki bu yeni sürüm ne gibi yenilikleri beraberinde getiriyor? Önce yeni özelliklere, ardından güncellemeyi nasıl indirebileceğinize bakalım.

Yenilikler

Apple Music

Apple Music uygulamasında artık favoriye eklediğiniz şarkıları otomatik olarak Müzik Kitaplığınız'a ekleyebilmenizi sağlayan bir seçenek sunuldu. Bu seçeneğe Ayarlar uygulaması üzerinden Müzik kısmına giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

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Klavye

Bu güncelleme ile klavyeyi kullanırken satır içi tahminleri devre dışı bırakmak için bir seçenek eklendi. Bu seçeneğe Ayarlar uygulaması üzerinden Genel >Klavye üzerinden ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflar

iPhone'unuzu iOS 17.2 Beta 3 ile güncelledikten sonra Fotoğraflar uygulamasına giriş yaparsanız, uygulama Apple Music arşivine erişmek için izin isteyecektir. Bunun nedeni, Anılar için şarkı seçecek olması.

FaceTime

Bir FaceTime görüşmesine katıldığınızda, bu görüşmede engellediğiniz bir kişi varsa uyarı alırsınız.

Nasıl indirilir?

iPhone'unuzu iOS 17.2 Beta 3 sürümüne güncelleyebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

2. Adım: Genel >Yazılım Güncelleme yolunu takip edin.

3. Adım: Güncellemeyi "Şimdi Yükle" butonuna dokunarak hemen indirmeye başlayın veya "Bu Gece Yükle" butonuna dokunarak uyuduğunuz zaman yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni sürüm ile gelen yenilikleri nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.