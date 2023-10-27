Apple'ın yeni MacBook modelleri düşük maliyetli olacak

Apple'ın önümüzdeki günlerde düzenleyeceği etkinlikte tanıtması beklenen yeni Mac modelleri, düşük maliyetli olacak. 12 inç ve 13 inç boyutlarında olan bu MacBook'lar, uygun fiyatlarıyla dikkat çekecek.

Apple'ın önümüzdeki günlerde Scary Fast etkinliğini düzenlemesi ve yeni Mac modellerini tanıtması bekleniyor. Lansmana 3 gün kala gelen sızıntılar ise şirketin düşük maliyetli 12 inç ve 13 inç MacBook modelleri üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

M2 çipli, uygun fiyatlı 12-13 inç MacBook hamlesi

Apple analisti Ming-Chi Kuo bir süre önce Apple'ın Mac satışlarını artırmak için uygun fiyatlı Mac sunmak istediğini bildirmişti. Çin'den gelen yeni bilgiler, Apple'ın giriş seviyesi MacBook'lar tasarladığını belirtti. 12 inç ve 13 inç boyutlarında olacak bu sürümler, 700 dolar gibi bir fiyat etiketiyle iPhone 14 serisinden bile daha ucuz olacak.

İlk iddialar, Apple'ın uygun fiyatlı pazarı hedeflediğini ve Chromebook'larla rekabet etmek istediğini gösteriyor. Şirket, Mac cihazlarını hem öğrenci ve hem de ofis kullanımları için erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

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Söylentilere göre 12 inç ve 13 inç sürümler, 2019'da üretimden kaldırılan 12 inç laptop'a benzer bir tasarıma sahip olacak. Ancak şirket, modern cihazlara benzer şekilde, ekran çerçevelerini küçülterek tasarımda bazı oynamalar yapacak.

Düşük maliyetli MacBook muhtemelen gücünü M2'nin gücü azaltılmış bir versiyonundan alacak. Bu, düşük fiyat etiketine rağmen eski 12 inç MacBook'ların Intel Core M işlemcilerden daha güçlü olmasını sağlayacak.

Henüz resmi olmasa da, 12 inç ve 13 inç MacBook'ların 700 doların altında fiyatlandırılacağı haberleri, Mac serisinin daha fazla kullanıcıya açılacağını gösteriyor. Dolar kurundan dolayı bu modellerin minimum 20 bin TL civarında olabileceğini unutmamak lazım.

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