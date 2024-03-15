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Apple'ın Ekranlı AirPods Patentine İlgi Artıyor

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Apple'ın 2021 yılında aldığı ekranlı AirPods patentine sahte bir üretici tarafından yapılan bir ürün dikkat çekiyor. Kullanıcılar, Apple'ın bu üretimi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini merak ediyor.

Apple birçok kez yeni patent haberleriyle gündeme geldi. Bunlar genelde "yeni iPhone kamera stili, AirPods tasarım değişikliği" gibi başlıklara basında kendine yer buldu. Bahsi geçen patentlerin bir kısmını üretilen cihazlarda gördük ancak bir kısmından ise haberimiz dahi yok. Bugünse büyük potansiyel taşıyan bir patent ile gündeme geldi. İşte "Ekranlı AirPods modelleri mi geliyor?" sorusunu size sorduracak haberimizin detayları…

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Apple'ın 2021 yılında aldığı ekranlı AirPods patentini eski okurlarımız hatırlayacaktır. Kulaklığın kutusu üzerinde yer alan ekran üzerinden çeşitli ses ve kulaklık ayarlarını yapmanıza olanak tanınıyordu. Tabi bu patent şeklinde kaldı belki de hiç görmediğimiz prototiplerde üretilmiştir. Ancak bugün Twitter (X) üzerinden yapılan yeni bir paylaşım ortamı alevlendirdi.

Air pods with old display https://t.co/wxv0oRl2Is pic.twitter.com/TNIjMSw32v

— fix Apple ?? (@lipilipsi) March 13, 2024

Sahte AirPods üretimi maalesef arşa ulaştı. Birçok kullanıcı güvenilir olmayan yerlerden aldığı sahte AirPods modelleri ile dolandırılıyor. Haberimize başlamadan önce uyaralım güvenilirliğinden emin olmadığınız internet sitelerinden veya mağazalardan AirPods satın alımı yapmayın.

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Kulaklıkların bu denli kaliteli replikalarının piyasada dolaşmasının yanında bu üreticiler bir de Apple'ın eski patentlerine benzer üretimler yapmaya başladı. Twitter üzerinde konuyla ilgili yaptığı paylaşımlar ile bilinen Fix Apple isimli kullanıcı yeni bir gönderi paylaştı. Apple'ın 2021 yılında aldığı ekranlı AirPods patentinin birebir üretiminin gösterildiği gönderi oldukça ilgi çekti.

Çinli üretici şarj kutusu üzerine eklediği ekran ile kullanıcılara büyük kolaylıklar sunuyor. Sahte bir AirPods 3 kutusu üzerine entegre edilen ekran sayesinde ses açma kapatma, gürültü engelleme özelliğini açma kapatma gibi birçok özelliğin kontrolü sağlanıyor.

Burada dikkat çekilen husus aslında Apple'ın 3 yıl önce almış olduğu patentin bir sahte üretici tarafından yapılmış olması ve şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor olması. Bununla birlikte kullanıcılar "Acaba Apple kendisi bu üretimi yapar mı?" sorularını da sormaya başladı.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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