Apple'ın Disney'i Satın Alma İhtimali Artıyor

Apple'ın uzun zamandır Disney'i satın alacağı konuşuluyor. Ancak uzmanlar, bu tür büyük bir satın alma işlemine yetkililerin izin vermeyeceğine kesin gözüyle bakıyor. Yapılan son iddia ise Apple ve Disney arasndaki bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

Apple'ın uzun zamandır Disney'i satın alacağı konuşuluyor. Ancak uzmanlar, bu tür büyük bir satın alma işlemine yetkililerin izin vermeyeceğine kesin gözüyle bakıyor. Yapılan son iddia ise Apple ve Disney arasndaki bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

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Çoğu kişi ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) bu tür bir anlaşmaya izin vermeyeceğini düşünüyor ayrıca Apple'ın bir film stüdyosu almak istemediği de gelen bilgiler arasında. Ancak bir iddiaya göre Apple'ın Disney'i mevcut şeklinde alma gibi bir düşüncesi yok.

Hali hazırda FTC'nin 'antitrust' yasaları gereği böyle iki büyük şirketin birleşmesinin önüne geçeceği bir gerçek. Ayrıca Apple'ın bir stüdyo alma gibi bir düşüncesi yok. Ancak Disney'in son dönemde birçok parçasını satışa çıkardığını görüyoruz. Böylece hem FTC'nin kontrolünden çıkacak olan Disney, aynı zamanda tam da Apple'ın satın almak istediği bir kıvama bürünecek.

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Disney Yönetim Kurulu Başkanı Bob Iger kısa süre önce TV bölümünü satışa çıkardığı imasında bulundu. Bu da Apple için oldukça önemli bir fırsat gibi görünüyor. Ayrıca dünyaca ünlü medya şirketi için de Apple'dan daha iyi bir alıcı bulmak oldukça zor.

Tüm bunların yanı sıra Disney ve Apple arasında uzun süredir devam eden bir ilişki de bulunuyor. Bilindiği gibi Steve Jobs, 2006'dan 2011'deki ölümüne kadar Disney'in yönetim kurulunda görev yaptı. Ayrıca Jobs öldükten kısa bir süre sonra Bob Iger da Apple'ın yönetim kuruluna katıldı. Iger, 2019 yılında Apple'ın Apple TV+ duyurusundan sonra ise görevinden ayrılmıştı.

Apple'ın Disney'in TV bölümünü satın alması ile elini Netflix'e karşı oldukça güçlendirebilir. Peki siz Apple ve Disney arasında yapılacak olası satın alma işlemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.