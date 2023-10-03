Apple, ilk Apple Watch modeli için destek sonlandırdı

Apple, 2015 yılında duyurduğu ilk Watch modeliyle akıllı saat dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Ancak Watch Series 9'un çıkmasıyla birlikte, ilk Apple Watch modeli için destek sonlandırıldı.

Apple, 2015 yılında duyurduğu ilk Watch modeliyle akıllı saat dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Şık tasarımı ve üst düzey özellikler çok konuşulan saat, günümüzde hala binlerce kişi tarafından kullanılıyor. Ancak Watch Series 9'un çıkmasıyla birlikte, ilk Apple Watch modeli için destek sonlandırıldı.

İlk Apple Watch ve 17 bin dolarlık altın versiyonu rafa kaldırıldı

Apple, 2015 yılında piyasaya sürülen birinci nesil Apple Watch modellerini resmi olarak "eski" olarak sınıflandırdı. Bu, 38mm / 42mm alüminyum ve paslanmaz çelik versiyonlarının yanı sıra 17 bin dolara satılan 18 ayar altın kaplama Apple Watch Edition'ı da içeriyor.

Apple, genellikle bir ürünün satışını durdurmasının üzerinden yedi yıldan fazla süre geçtikten sonra o ürün için desteği bırakıyor. Apple Watch, Watch Series 2'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte Eylül 2016'da üretimden kaldırıldı ve doğal olarak yedi yıllık süreyi de geride bıraktı.

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"Eski" olarak sınıflandırılması ise birinci nesil Watch kullanıcılarının Apple'dan artık destek alamayacağı anlamına geliyor. Yani mağazalarda veya yetkili servislerde onarım veya teknik destek sunulmayacak.

Apple ayrıca birinci nesil Watch modeli için güncelleme desteği de sağlamayacak. Bu da uygulamaların bir süre sonra kullanılmaz hale geleceğini gösteriyor.

İlk Apple Watch'un neredeyse 10 yaşında olduğunu göz önüne alırsak, bu beklenmedik bir durum değil. Ancak 17 bin dolarlık 18 ayar altın kaplama Apple Watch Edition'ın "eski" olarak sınıflandırılması, özel kullanıcıları üzebilir.

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