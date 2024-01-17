Üye Girişi
Haberler

Apple, Avrupa Birliği kurallarına uygun App Store hazırlığında

Güncelleme:
Abone Ol

Apple ile Avrupa Birliği arasında yaşanan sorunlar sonucunda Apple, Avrupa'ya özel App Store uygulaması sunmaya hazırlanıyor.

Apple ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir süredir üçüncü taraf uygulamalarıyla ilgili sorun yaşanıyor. Teknoloji devi, Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe alınan Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) bazı zorunluluklarına karşı yeni hamleler planlıyor.

Apple, Avrupa Birliği kurallarına uygun App Store hazırlığında

Bilindiği üzere Apple, Avrupa Birliği ile uzun zamandır gerilimli bir gidişat sürdürüyor. AB, iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C geçişi de dahil olmak üzere birtakım yaptırımlar uyguladı. Ek olarak DMA, App Store'a bir dizi yasak uygulayacağını açıkladı.

DMA'ya göre Apple'ın yasağa uğramaması için iPhone'da App Store dışında uygulama mağazalarına izin vermesi gerekiyor. Teknoloji devi, bu kararı anlamsız ve temelsiz bulsa da Avrupa pazarını riske atmak istemiyor. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın CEO'su Tim Cook ve Avrupa Birliği'nin antitröst şefi Margrethe Vestager ile Apple Park'ta bir araya geldi.

Apple, yasağı deliyor: Apple Watch önemli bir özelliğinden vazgeçiyor!

Görüşmeye ilişkin ayrıntılı detaylar henüz ortaya çıkmadı. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, bu görüşmenin ardından yeni bir girişimde bulunacak. Buna göre teknoloji devi, Avrupa'ya özel App Store uygulaması sunacak.

Avrupa'ya özel App Store, DMA'nın dayattığı kurallara uygun olarak tasarlanacak. Öte yandan DMA, Apple'a kurallara uyması için 7 Mart'a kadar süre verdi. Yani özel olarak tasarlanacak App Store'un yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Avrupa Birliği Iphone Apple Avrupa Birliği Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

17 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 17 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 17 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Münafikun Suresi ve Türkçe Meali Nedir? Münafikun Suresi Konusu ve Tefsiri Hindistan cevizi yağı faydaları, hindistan cevizi yağının saça faydaları nedir, ne işe yarar? Nasıl uygulanır? 17 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 17 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 17 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 31 Mart Olayı nedir? 31 Mart Olayı ortaya nasıl çıktı, nasıl bastırıldı? 31 Mart Olayı sonuçları nelerdir? Hudeybiye Antlaşması nedir? Hudeybiye Antlaşması maddeleri (şartları) nelerdir? Önemi nedir? Astral seyahat nedir? Astral seyahat nasıl yapılır? Astral seyahat ile ilgili dizi ve filmler
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title