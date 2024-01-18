Apple, App Store'da alternatif ödeme dönemine geçiyor

Apple ile Epic Games arasındaki üçüncü taraf ödeme davası teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu durum çok sayıda tartışmayı da beraberinde getirirken, son yaşanan gelişmeler Apple için yeni bir dönemin başladığını gözler önüne seriyor. Bu kapsamda App Store bünyesinde bulunan uygulamalar için alternatif ödeme sisteminin önü açıldı. Ancak bu konuda bazı kritik detayların olduğunu belirtmekte fayda var.

App Store kuralları değişti! ABD Apple App Store için alternatif ödeme dönemi

Epic Games'in 2020 yılında Fortnite'a direkt ödeme yöntemi eklemesi ve oyunun hem Google Play Store ve App Store mağazalarından çıkarılmasıyla başlayan yasal süreçte yavaş yavaş sona gelindi. Epic, bu gibi uygulama mağazalarının aldığı komisyonlarla bir tekel oluşturduğunu ileri sürerken, oyun şirketine bu süreçte çok sayıda destek geldi.

Epic Games, Google ile olan antitröst davasında haklı bulunurken, Apple'a karşı beklediği sonucu tam olarak alamadı. ABD Yüksek Mahkemesi Epic Games'in App Store'da geliştiricilerin alternatif ödeme yöntemlerinin kullanmasına ilişkin talebini bazı kritik noktalar dışında reddetti.

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Buna rağmen Apple, ABD'deki App Store yönergelerinde değişikliğe giderek geliştiricilerin kullanıcılara kendi web sitelerindeki fiyatları gösterme imkanını sundu. Böylece ABD'de geliştiricilerin uygulamalarına üçüncü taraf ödeme platformlarını bağlantı yoluyla bağlayabildiği ve web üzerinden ödeme alabildiği yeni dönem başladı.

Tabii, tüm bu gelişmelere rağmen komisyon olayı çözülmedi. Bu noktada marka App Store Small Business programına üye olan geliştiricilerden yüzde 12, diğerlerinden ise yüzde 27 kesinti yapacak.

Apple'ın bu hamlesi mahkeme tarafından bozulan "anti-steering" kurallarıyla ilgili. Bu, geliştiricilerin App Store'daki uygulamalarına alternatif ödeme sistemlerini web bağlantısı yoluyla entegre etmesini yasaklayan maddeler içeriyordu. Bu, son gelişmeyle birlikte değişti. Bununla birlikte şirket bu gibi durumlarda kullanıcılara "Bir dış sayfaya yönlendiriliyorsunuz, Apple bu tür satın alımlarda yaşanabilecek gizlilik ve güvenlik sorunlarından sorumlu değildir" şeklinde bir mesaj gösterecek.

Apple, son zamanlarda birçok ülke tarafından oluşturulan baskılar sonunda App Store üzerinden alternatif ödemelere izin vermek zorunda kalacak gibi görünüyor. Peki siz Apple ve App Store politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.