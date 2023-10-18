Apple, 2024 ve 2025 için yeni iMac modelleri üzerinde çalışıyor

Analiste göre Apple, 2024 için 24 inç iMac'in yenilenmesi ve 2025 için miniLED ekranlı 32 inç bir iMac'in piyasaya sürülmesi üzerinde çalışıyor.

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2023'te Mac Pro ve Mac mini güncellemelerinin yanı sıra iMac Pro'yu da hazırlayacağını öngördükten sonra (ki bu gerçekleşti), Apple'ın 2024 için 24 inç iMac'in yenilenmesi üzerinde çalıştığına inanıyor. Daha da ilginci, 2025 için miniLED ekranlı üst düzey 32 inç bir iMac ile karşılaşacağımızı söylüyor.

Yeni iMac modelleri yolda

Kuo olası özellikleri belirtmedi ancak 24 inç iMac'in yenilenmesinin bir süredir beklendiğini belirtmekte fayda var. Bu yenilemeyle ilgili ana seslerden biri de sektörde sızıntılarıyla tanınan isim Mark Gurman'dı. Daha önce Apple'ın bu Mac için M2 neslini atlayacağını, çünkü M3 çipli bir sürüm hazırlayacağını söyledi.

Gurman, Apple'ın bu yeni işlemciyi bu yılın Ekim ayında tanıtmasını beklese de artık Apple'ın duyuruyu 2024'ün başına ertelediğine inanıyor. Yeni işlemci ve muhtemelen yeni renklerle birlikte bu iMac'in başka hangi özelliklere sahip olabileceği şu anda net olarak belli değil.

Daha da ilginci, Kuo'nun 2025'te piyasaya sürülebileceğine inandığı yeni 32 inç miniLED iMac. Apple daha önce iMac'lerini iki iMac sürümü ve tek bir Pro modeliyle boyut ve işlemciye göre farklılaştırmıştı. Bu yeni masaüstü bilgisayarın Pro olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı belli değil ancak Apple, Max veya Ultra işlemcili bir bilgisayar planlayabilir.

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Son zamanlarda yarım yamalak bir rapor, Apple'ın M2 ve M2 Pro yongalarına sahip 24 inçlik bir model hazırladığını söyledi ancak Apple'ın böyle bir duyuru yapmasına pek olası gözüyle bakılmıyor. Kuo veya başka bir sızıntı kaynağı, gelecekteki bu iMac'ler hakkında ilerleyen zamanlarda ayrıntılı bilgiler verebilir.

Bununla birlikte, 32 inçlik bir Mac birçok kullanıcının istediği bir şey. Ancak şu anda bu boyutta bir makineye sahip olmanın tek yolu 2019 Pro Display XDR ve bir Mac olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir Mac modeli beklenenden daha fazla tutabilir.

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