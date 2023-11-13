Apple, 2023'te iPad modellerini yenilemedi, 2024'te yeni modellerle geri dönüyor

Apple, 2023 yılında hiçbir iPad modelini yenilemedi ancak 2024'ün başlarında M3 işlemcili ve OLED iPad Pro ile yeni iPad Air'i piyasaya sürecek. Bu hamle, şirketin yükselen grafiğini sürdürme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Apple, 2023 yılını dolu dolu geçirerek yükselen grafiğini sürdürdü. Ancak şirket, geçtiğimiz yıllara göre ilginç hamleye imza attı. Teknoloji devi, 2023 yılı boyunca hiçbir iPad modelini yenilemedi. Bu konuyla ilgili önemli kaynaklardan bilgiler gelmeye devam ediyor.

M3 işlemcili ve OLED iPad Pro, 2024'ün başlarında sahne alacak

2023'te hiçbir iPad ürününün yenilenmemesi önemli kaynakların da dikkatini çekti. Geçtiğimiz günlerde yeni bir bilgiye ulaşan Mark Gurman, Apple'ın 2024 yılında tüm serileri yenileyeceğini belirtmişti. Şimdi de yeni bir detay, Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atıldı.

Kuo tarafından ortaya çıkarılan bir rapora göre Apple, 2024'ün başlarında M3 işlemcili OLED iPad Pro'yu ve yeni iPad Air'i piyasaya sürecek. Beklenen iPad Pro ise şirket için bir ilk olacak. Mevcut iPad'lerin tümü LCD ekranlara sahip olduğunu belirtelim. Ek olarak iPad Pro'nun gelişmiş bir mini LED ekranı bulunuyor.

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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir başka raporda, M3 Ultra işlemcisiyle ilgili detaylar paylaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde M3, M3 Pro ve M3 Max tanıtıldı. Apple ise bu modellerden daha güçlü olan M3 Ultra üzerinde çalışıyor. Ancak teknoloji devi henüz kapsamlı testlerini gerçekleştirmedi. Son olarak Gurman, yeni AirPods'ların da 2024'te geleceğini, yeni AirPods Pro'nun ise 2025'e kadar piyasaya çıkmayacağını söylüyor

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