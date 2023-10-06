Apple, 2023 Sonunda Yeni iPad Modelleri İle Karşımıza Çıkacak

Apple, 2023 sonu ya da 2024 başında dört yeni iPad modeli üzerinde çalışıyor. Yeni modeller arasında iPad Mini 7. nesil, iPad Pro M3 çipli versiyon, 11. nesil iPad ve büyük ekranlı bir iPad Air'in olması bekleniyor.

Apple tahminen 2023 sonu ya da 2024 başında yeni iPad modelleri ile karşımıza çıkacak. Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre Apple dört yeni iPad modeli üzerinde çalışıyor. Bu anlamda uzun süredir yenilenmeyen iPad Mini 7. nesil ile karşımıza çıkacak. Apple'ın iPad Pro için de M3 çipli versiyon hazırlığında. Yine 11. nesil iPad'de karşımıza çıkacak. Ancak iPad Air tarafında büyük bir sürprizin karşımıza çıkma ihtimali var.

Apple, daha büyük ekranlı bir iPad Air mi geliştiriyor?

Şu an için ortaya çıkan sızıntıların bazıları kendi içinde çelişiyor. Daha önce iPad Mini modelinin artık geliştirilmeyeceği bilgileri karşımıza çıkmıştı. Bununla birlikte yeni bir iPad Air ve iPad Pro modelinin karşımıza çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

iPad Air tarafında ise büyük bir sürpriz ile karşılaşmamız olası. Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre Apple, tıpkı iPad Pro gibi Air için de iki farklı ekran boyutu sunacak. Burada 11 ya da 12 inçlik bir versiyon karşımıza çıkma ihtimali var.

Daha önce ünlü Apple analisti Ming Chi Kuo, yeni iPad modelleri için 2024 yılını işaret etti. Ancak yeni sızıntılara bakılırsa yeni iPad modelleri yıl bitmeden karşımıza çıkacak. Bildiğiniz gibi iPad Mini 6. nesil 2021 yılında karşımıza çıktı. O yıl tanıtılan iPhone 13 ile aynı işlemciye yani A15 Bionic'e sahip. Bu anlamda yeni iPad mini yani 7. nesil A16 Bionic işlemcisi karşımıza çıkacak.

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Apple, iPad Air 5. nesilde ise M1 işlemcine yer vermişti. Yeni Air modelinde ise M2 işlemcisi karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte daha büyük ekranlı Air'in donanım açısından bir farkı olup olmayacağı da bilinmiyor. Her ne kadar bu detaylar sızmış olsa da Apple'ın planlarını son anda değiştirme ihtimali de var.

iPad 11. nesil modelinde ise muhtemelen A15 Bionic işlemci karşımıza çıkacak. Bunların dışında yeni nesil iPad modellerinde çok da büyük bir değişim yaşanmayacağı da sızıntılar arasında.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, büyük ekranlı yeni iPad Air modeli sizce gelebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.