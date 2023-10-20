Apple, 12.9 inç ekranlı yeni iPad Air'i geliştiriyor

Apple'ın iPad Air için 12.9 inç ekranlı bir versiyon geliştirdiği ortaya çıktı. Yeni iPad Air'in Pro serisine kıyasla daha düşük fiyat etiketiyle sunulması bekleniyor.

Apple'ın bir süredir iPad yelpazesini genişletmek için çalıştığını biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde eSIM desteğine sahip yeni iPad'i ve USB-C'li Apple Pen'i tanıtan şirketin, Air ailesinde yeniliklere gideceği söyleniyor. Buna göre 12.9 inç ekranlı bir iPad Air sunulabilir.

iPad Air 12.9 inç geliştirme aşamasında

Çin'den gelen bilgiler, Apple'ın iPad Air için 12.9 inç ekranlı bir versiyon geliştirdiğini söylüyor. Sektör kaynaklarına dayanan bir rapor, teknoloji devinin 10.9 inçlik Air modeline bir yenisi daha ekleyeceğini ortaya koydu.

Yeni versiyon, iPad Air'in ilk kez 10,9 inç boyutunun ötesine geçeceği anlamına geliyor. Apple'ın halihazırda Pro serisinin hem 11 inç hem de 12.9 inç versiyonlara sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

312323211

Detaylar belirsiz olsa da 12.9 inç Air'in, aynı boyuttaki Pro'daki mini-LED yerine LCD ekran teknolojisini kullanacağı iddia edildi. Bu da büyük ekranlı tabletin Pro'ya kıyasla daha düşük fiyat etiketiyle sunulmasını mümkün hale getirecek.

Birden fazla ekran büyüklüğüne sahip iPad Air iddiaları geçtiğimiz aylarda da ortaya çıkmıştı. Sızıntıları bir arada değerlendirirsek, Apple'ın önümüzdeki aylarda M2 çipinden gücünü alan altıncı nesil iPad Air'i tanıtacağını söyleyebiliriz.

12,9 inç iPad Air fiyatının 600-800 dolar arasında olacağı düşünülüyor. Halihazırda satışta olan 10,9 inç Air 600 dolara sunlurken, 11 inç iPad Pro ise 800 dolardan başlıyor. Bu, Air ve Pro arasındaki rekabeti de kızıştıracak.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.