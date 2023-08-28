Apple-1 ve Jobs'ın yazdığı reklam açık artırmada satıldı

Dünyanın en değerli firması olan Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen Apple-1 bilgisayar ve Jobs tarafından yazılan reklam afişi açık artırmada satıldı. Apple-1 223 bin dolara, reklam afişi ise 175 bin dolara alıcı buldu.

Dünyanın en değerli firması olan Apple, şirket tarihinin ilk yıllarına bilgisayar üreterek başladı. Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından geliştirilen Apple-1 ise geçtiğimiz günlerde rekor fiyata alıcı buldu. Ayrıca açık artırmada Jobs tarafından yazılan reklam afişi de satıldı.

Apple-1 223 bin; Jobs'ın yazdığı reklam 175 bin dolara satıldı

Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen ilk bilgisayarlardan biri olan ve restore edilen Apple-1 bilgisayar açık artırmaya sunuldu. Geçtiğimiz hafta düzenlenen açık artırmada Apple-1'in 223 bin dolardan el değiştirdiği bildirildi.

1976-77 yılları arasında sadece 200 adet üretilen Apple-1, Jobs ve Wozniak tarafından geliştirildi. Bu bilgisayarlar, 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple'ın kuruluşunda kritik bir role sahipti.

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Açık artırmada satılan Apple-1'in hem çalışır durumda olduğu hem de Wozniak tarafından imzalandığı belirtildi. Önceki sahibinin 1980'li yıllarda aldığı ve o dönemden beri sakladığı aktarıldı.

Müzayedede satılan diğer Apple koleksiyonları arasında Steve Jobs tarafından hazırlanan Apple-1 reklamı yer alıyordu. Jobs'ın el yazısını barındıran reklam afişi, 176 bin dolardan el değiştirdi. Ayrıca Jobs ve Wozniak'ın imzaladığı şirkete ait eski bir çekin de 135 bin dolardan satıldığı belirtildi.

Apple'a ait ürünlerin sık sık açık artırmada satıldığını görüyorüz. Örneğin, geçtiğimiz ay henüz jelatini üzerinde olan ilk iPhone ise dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu. Orijinal iPhone, 158 bin 644 dolardan satıldı.

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