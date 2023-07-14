Antstream Arcade Xbox'lar için retro oyunlar sunacak

Antstream Arcade şirketi, Xbox One ve Series X/S'de 1.300'den fazla retro oyun sunacak. Oyunlar bulut oyun platformu aracılığıyla anında oynanabilecek ve her hafta yeni oyunlar eklenecek. Ayrıca Antstream, Xbox'taki ilk üçüncü taraf oyun akış hizmeti olacak.

Günümüzde mükemmel grafikler, gerçekçi mekanikler ve harika bir oynayış barındıran oyunlar olsa da bazılarımızın gönlü hala eski oyunlarda kaldı. Bu oyunları ise artık bulmak ve oynamak zor hale geldi. Bulut oyun platformu Antstream ise buna bir çare olmaya geldi. Öyle ki Antstream Arcade Xbox'lar için çok sayıda retro oyun sunacak. Peki bu nasıl olacak?

Xbox'lar retro oyunlarla donatılacak!

Antstream Arcade şirketi, Xbox One ve Series X/S'de Space Invaders, Metal Slug ve Bubble Bobble gibi önemli oyunlarla birlikte 1.300'den fazla retro oyun sunacak. Şirket, bu oyunların bulut oyun platformu aracılığıyla ek indirme veya kurulum olmaksızın anında oynanabileceğini ve her hafta daha fazla oyun ekleneceğini söylüyor. Yani indirme ihtiyacı duymayan bir retro Game Pass gibi düşünebilirsiniz.

Ayrıca Antstream ayrıca Xbox'taki ilk üçüncü taraf oyun akış hizmeti olacak. Hizmet, bulut tabanlı oyun kayıtlarını, çevrimiçi bir puan tablosunu ve oyununuzu birden fazla cihazdan oynama özelliklerini destekleyecek. Antstream Arcade, Mac, PC, Linux, Android TV, Firestick ve Samsung TV'lerde zaten mevcut. Ancak bu gelişme ile beraber ilk defa oyun konsoluna geliyor.

Antstream, orijinal oyunları modlamak için "benzersiz teknolojisini" kullandığını ve şirketin hem yeni hem de zamanında oynamış emektar oyuncular için yeni mini oyun zorlukları yaratmasına izin verdiğini söylüyor. Örneğin, ana amacın noktaları toplamaktan kaçınmak olduğu değiştirilmiş bir Pac-Man haritası oynayabilirsiniz. Orijinal Pac-Man oyununda ise bu durum tersidir.

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Oyuncular, bu değiştirilmiş haritalar ve oyun modlarında turnuvalara katılabilecek, diğer oyuncularla düello yapabilecek veya en yüksek skor için yarışabilecek. Microsoft'un zaten kendi Xbox Cloud Gaming akış hizmeti bulunuyor. Ancak daha çok modern oyunları konsolunuzdan oynamaya yarıyor. Antstream Arcade ise sizin yalnızca nostaljik duygularınıza hitap etmeye çalışacak.

Antstream Arcade fiyatı ne kadar?

Xbox'taki Antstream Arcade, bugünden itibaren Xbox mağazasında ön siparişe açıldı. 21 Temmuz tarihinde ise kullanılabilir hale gelecek. Fiyatlandırma yıllık 29,99 dolardan başlayacak ve bir kerelik ömür boyu 79,99 dolara satın alma seçeneği sunulacak. Şu an Türkiye ön siparişinde ise sadece ömür boyu versiyonu aktif. Bu sürümün fiyatı ise şu an için 272,50 TL. Şirket, hangi satın alma seçeneğini seçerseniz seçin, gelecekteki tüm oyunların ve yeni özelliklerin buna dahil edileceğini söylüyor.