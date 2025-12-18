Anne kutup ayısı yavru evlat edindi: 'Alışılmadık bir durum'

Kanada'nın kuzeyinde yabani kutup ayılarını takip eden araştırmacılar son derece nadir bir olaya tanık oldular: Bir anne ayı, biyolojik olarak kendisine ait olmayan bir yavruyu evlat edindi.

Beş yaşındaki anne ayı ve 10-11 aylık yavruları, kutup ayısı popülasyonuyla ünlü Manitoba eyaletindeki Churchill kasabası yakınlarında, Batı Hudson Körfezi boyunca gerçekleşen yıllık kutup ayısı göçü sırasında gözlemlendi ve kameralara kaydedildi.

Polar Bears International'da görevli bilim insanı Alyssa McCall, "Bu alışılmadık bir durum. Neden olduğunu tam olarak bilmiyoruz... ama çok sık yaşanmadığını biliyoruz" dedi.

Bu, bölgede yaklaşık elli yıldır incelenen 4.600 ayı arasında bilinen 13. evlat edinme vakası.

Anne ayı, ilk kez bu bahar doğum yuvasından çıktığı sırada görüntülendi. O sırada bir yavrusu vardı ve bilim insanları yavruyu inceleme amacıyla işaretlediler.

Sonbaharda tekrar görüldüğünde iki yavruyla birlikteydi.

Bunlardan biri etiketlenen ilk yavruydu, diğeri ise etiketsizdi.

Araştırmacılar yeni yavrunun biyolojik annesine ne olduğunu henüz bilmiyorlar ancak kim olduğunu genetik örneklerle tespit etmeye çalışıyorlar.

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda kutup ayılarını çalışan bilim insanı Evan Richardson, video üzerinden yaptığı açıklamada, "Ayıların, iklim değişikliği karşısında çok fazla yardıma ihtiyacı var. Dişi ayılar başka bir yavruyu alıp ona bakma ve başarılı bir şekilde sütten kesme fırsatı bulurlarsa, bu Churchill'deki ayılara da faydalı olur" dedi.

Yabanda yaşayan kutup ayılarının yetişkinliğe ulaşma şansı sadece %50 ancak onlara bakan bir annenin olması bu şansı artırıyor.

Araştırmacılar, yavruların sağlıklı göründüğünü ve muhtemelen iki buçuk yaşına kadar anneleriyle birlikte kalacaklarını söyledi.

Ardından, ailenin deniz buzlarına doğru yola çıkması bekleniyor; burada yavrular annelerinden fok avlamayı ve kendi başlarına hayatta kalmayı öğrenecekler.

Richardson, "Ayıların birbirlerine göz kulak olduklarını bilmek güzel" dedi.