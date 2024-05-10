Ankara University Computer Society tarafından düzenlenen ANKÜ Game Jam etkinliği başladı.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Gölbaşı kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe 20 takımın katıldığını belirtti.

Etkinlik kapsamında 3 ve 5 kişiden oluşan takımların 48 saat süre boyunca belirlenen temaya uygun sıfırdan oyun geliştireceğini ifade eden Kadıoğlu, programın 12 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi.

Kadıoğlu, belirlenen sürede en iyi oyunu kurgulayan takımlara ödül verileceğini kaydetti.