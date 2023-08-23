Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Cep'te Uygulamasının Eski Versiyonu Kullanıma Kapatılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü tarafından Başkentlilerin toplu taşıma araçlarını takip edebilmeleri için hizmete sunulan EGO Cep'te uygulamasının eski versiyonu güvenlik nedeniyle 24 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kullanıma kapatılacak. Vatandaşlar, uygulamanın güncel sürümünü telefonlarındaki uygulama marketlerden indirebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü tarafından Başkentlilerin toplu taşıma araçlarını takip edebilmeleri için hizmete sunulan EGO Cep'te uygulamasının eski versiyonu güvenlik nedeniyle 24 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kullanıma kapatılacak. Vatandaşlar, uygulamanın güncel sürümünü telefonlarındaki uygulama marketlerden indirebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, akıllı kent uygulamalarıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü'nün Başkentlilerin toplu taşıma araçlarının takibini yapabilmesi amacıyla hizmete sunduğu EGO Cep'te uygulaması güncelleniyor.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 21 Ocak 2022 tarihinde hizmete sunulan EGO Cep'te uygulamasının eski versiyonunun güvenlik nedeniyle 24 Ağustos tarihinden itibaren kullanıma kapatılacağı belirtildi. Yetkililer, uygulamanın yeni versiyonuna geçmeyen ya da mevcut uygulamayı kullanan vatandaşların uygulamanın güncel sürümünü telefonlarındaki uygulama marketlerden yükleyebileceklerini bildirdi.