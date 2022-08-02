Android'den iPhone'a geçişte rekor sayı!

Android ve iOS, yıllardır dikkat çeken bir rekabet içerinde. Günümüzde ise daha fazla kullanıcı iOS'a geçmek için Android'den ayrılıyor. Özellikle iOS 16 güncellemesinden sonra pek çok kullanıcı iPhone'a geçiş yapmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen kazanç konferans görüşmesinde Tim Cook Android iPhone geçiş konusuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar!

Android, pazar payında yüzde 69,74'e düştü

Kazanç konferans görüşmesinde, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde Apple'ın haziran çeyreğinde 83 milyar dolarlık gelir elde ettiği ortaya çıktı. Bu da önceki çeyreğe göre yüzde 2'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Bu görüşmede Tim Cook, iPhone'ların son aylarda çok sayıda Android kullanıcısını memnuniyetle karşıladığını söyledi. "Gelelim iPhone'a. Hem gelir hem de iPhone'a dönüştürücü sayısı için haziran çeyreği için bir rekor kırıyoruz."

Bu yılın başında da şirket CEO'su bir rapor göstererek verileri doğruladı. StockApp'ın a yayınladığı raporda, Android'in giderek daha fazla kullanıcı kaybettiğini görmemizi sağladı. Bunun yanı sıra Google'ın işletim sisteminin popülaritesinin de son yıllarda düştüğünü gösterdi. Çünkü düşüş, dört yılda yüzde 77,32 pazar payından yüzde 69,74 oranında.

Apple'dan enflasyona rağmen rekor kazanç!

Akıllı telefon satışları bu yıl önemli ölçüde bir düşüş yaşıyor. Ancak, Samsung ve Apple hala zirvede olmayı sürdürüyor. Apple, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'lük bir büyüme yaşadı. Pazar payını ise yüzde 15'ten yüzde 18'e çıkardı. Bu nedenle de Android kullanıcıları, Apple'a geçmek için Google'ın işletim sistemini bırakıyor gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıl, iPhone kullanıcılarının Android kullanıcılarından daha sadık olduğunu ve telefon değiştirmeye daha isteksiz olduğunu gösteren bir araştırma yapıldı. Bunun nedenleri arasında iPhone'un bir trend haline gelmesi ve pek çok açıdan ilgi çeken özelliklere sahip olması iddia ediliyor.

Apple'ın finans direktörü Luca Maestri bu konuyla ilgili açıklama yaptı. "iPhone yüklü aktif taban, tüm coğrafyalarda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı; benzersiz müşteri sadakati ve bu satış performansı seviyesi sayesinde. Aslında, 451 Research tarafından yapılan en son ABD tüketici anketi, iPhone müşteri memnuniyetinin yüzde 98 olduğunu gösteriyor. Ayrıca haziran çeyreği için rekor sayıda switcher çektik."

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