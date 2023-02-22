Google, Android 13'ü yayınlamasının ardından kısa süre içinde Android 14 için çalışmalarına başlamış durumda. Şirket geçtiğimiz günlerde Android 14'ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladı. Geliştiriciler için ortaya konan bu sürüm işletim sisteminin yeni nesline ilk bakışı ortaya koyuyor. Bu videomuzda ilk betası yayınlanan Android 14'ü yükledik.

Android 14 yükledim!

Android 14 ön izleme sürümünü indirmek için buraya tıklayın

Android 14 geliştirici önizlemesi ile birlikte işletim sisteminin yeni logosunu da görüyoruz. İşletim sisteminin yeni logosu NASA'nın uzay görevlerine göndermede bulunuyor. Diğer yandan Google, Android 14'te batarya tüketimini en aza indirmek için optimizasyona odaklanacak.

Yeni işletim sistemi sürümü, tabletler ve katlanabilir cihazlar düşünülerek tasarlanıyor. Google, Android 14'ün tabletleri ve katlanabilir form faktörlerini desteklemek için Android 12L ve Android 13'te yapılan çalışmaları temel aldığını açıkladı. Bu da Android 14'te büyük ekranlı cihazlar için daha da fazla optimizasyon bekleyebileceğimiz anlamına geliyor.

Google'ın yeni işletim sisteminde ön planda tuttuğu bir diğer konu ise güvenlik olacak. Android 14, yeni nesilde çok eski sürümler için geliştirilmiş uygulamarın yüklenmesinin önüne geçecek. Bir başka deyişle, Android 14, Android 6'ya karşılık gelen 23. seviyeden daha düşük bir targetSdkVersion sürümüne sahip uygulamayı yüklemenize izin vermeyecek.

Google ayrıca, herhangi bir kötü amaçlı yazılım yerleştirme olasılığını önlemek için çalışma zamanı alıcıları ve salt okunur dinamik kod yükleme dahil olmak üzere sistem düzeyinde yeni güvenlik geliştirmeleri getiriyor. Kimlik Bilgisi Yöneticisi ve Parola desteği de daha kolay kimlik doğrulama ve parola yönetimi için standart olacak.

Tüm bunların yanı sıra kullanıcılar Android 14'te sistem yazı tiplerini yüzde 200'e kadar ölçekleyebilecek ve işletim sistemi ayrıca daha küçük alt menü metin öğeleri için özel ölçekleme uygulayabilecek. Android 14 ayrıca yeni kişiselleştirme seçenekleri de sunacak.