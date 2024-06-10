Anadolu Üniversitesi'nde Medikal Animasyon Dersi Dönem Sonu Sunumu Yapıldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Eczacılık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında işlenmeye başlanan Medikal Animasyon dersi dönem sonu sunumu yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AÜ'de görev yaptığı sırada Güzel Sanatlar Fakültesinin sanatsal başarılarını Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ile araştırma çalışmalarıyla buluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Mandal, inovasyon kavramlarının popüler olmadığı dönemde sanat ile inovasyonu birleştirmek adına çalışmalar yaptığını ifade etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan Grafik Sanatları Bölümü ile Çizgi Film Animasyon Bölümü'nün AÜ'nün ilklerinden olduğunu hatırlatan Mandal, Eczacılık Fakültesinin de tarihi ve gelenekleriyle diğer örneklerinden ayrıldığını vurguladı.

Fakültelerin, kendi alanlarındaki gelişmişliği harmanlamasının önemine değinen Mandal, şöyle devam etti:

"Bağımlılığa götüren oyun sektörünün kuvvetlendiği bir ortamda animasyon ve bu alandaki bilgi ve beceriyi biraz daha ihtiyaç duyulan araştırmanın, katma değerin yüksek olabildiği medikal teknolojileriyle, sağlık teknolojileriyle birleştirilmiş olması gerçekten heyecan verici. İlk olması demek son olmayacağı anlamına geliyor, bu anlamda heyecan verici. Bunun bir değer üretme noktasında kalıcı etkisi olduğunu ve ileride ticarileşmesi noktasında önemli olduğunu düşünüyorum."

"Öğrenme teknolojileri değişiyor"

Sağlık ve animasyon teknolojileri alanındaki disiplinler arası çalışmaların gelişerek TÜBİTAK destekli projeye dönüşmesini kıymetli bulduğunu aktaran Mandal, şunları söyledi:

"Öğrenme teknolojileri değişiyor. Gelecekte bu teknolojilerin giderek artacağı bir dönemdeyiz. Öğrenmek, oyunlaştırma yöntemiyle, sanal ve dijital ortamdaki yaklaşımlarla oluyor. Bugün için biz bunu ithal eden bir ülkeyiz. Oyun şirketlerimiz var. Türkiye'nin çıkardığı unicornlar, 1 milyar doların üzerinde büyüme noktasında olan şirketlerimiz var. Ancak bunun tipik oyunlaştırmanın ötesinde eğitim teknolojilerinde olması ayrı bir heyecan verici. Her iki fakülteden de 7'şer öğrencinin bu derste yer alması disiplinler arası yaklaşımın öğrenciler noktasında gerçekleşmesi kıymetli bir şey."

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da sanatı sanayiyle buluşturmaya başladıklarını kaydetti.

Erdal, çeşitli çalışmalarla üniversite bünyesindeki fakültelerin birlikte çalışmasıyla değer ürettiklerine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlar sanatı toplumla, sanayi ile buluşturmak için güzel adımlar. Diğer yandan eğitim teknolojileri anlamında ve bunu uzaktan öğrenenlere aktarma anlamında da büyük bir birikimimiz var. Öğrenme Teknolojileri Araştırma Merkezi zaten bu konuda görsel, işitsel malzemelerin yanı sıra bilişsel malzemelerin AR-GE yapmakla başarı kazanmış bir kurumuz. Madem sanatsal anlamda ve eğitim teknolojilerinde güçlü bir altyapımız var, biz bunu neden sektörle buluşturmayalım. Bugün örneğini göreceğiniz derste de güzel bir somut çıktısını genç arkadaşlarımızdan ilk adımlarıyla öğrenmiş olacağız."

Program, dersi alan öğrencilerin ürettikleri projelerin sunumuyla devam etti.